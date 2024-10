Nová image slovenské lyžařské hvězdy! Z Vlhové je sexy blondýna

Od ledna se zotavuje po operaci kolena. Slovenská lyžařka Petra Vlhová (29) měla při rekonvalescenci spoustu času i na jiné věci. Na tiskové konferenci před začátkem sezony všechny šokovala novou image. Došlo tak na radikální změnu barvy vlasů.

Sympatická bruneta je minulostí. Z Vlhové je nyní sexy blondýna, která má šmrnc! „Měla jsem trochu víc času na sebe, a tak jsem se v srpnu rozhodla i pro takovou změnu. Nová životní etapa, nová Petra. Chtěla jsem se k tomu odhodlat už dříve, ale nakonec jsem trochu změnila plán,“ vysvětlovala vítězka olympijského slalomu z Pekingu.

Devětadvacetiletá Slovenka se vrací na svahy po vážném zranění kolena, které si přivodila v lednu před domácími fanoušky v Jasné. Zkraje týdne rovněž informovala, jak na tom momentálně je. Jistě vynechá začátek sezony v Söldenu. Bude chybět i na řadě dalších závodů.

„Celý listopad budu doma a připravovat se v posilovně. Návrat plánuji v prosinci, ale je to nevyzpytatelné. Budu to brát krok po kroku a uvidíme,“ uvedla Vlhová. Do formy před zraněním jí ještě hodně schází, proto plánuje první ostrý start až po Vánocích v rakouském Semmeringu.