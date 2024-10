Drama na dostizích: Žokej na dráze zachránil koni život! Sám riskoval vlastní

Okamžiky hrůzy přinesly dostihy v Sydney. Na dráze zkolaboval jeden z nejúspěšnějších koní poslední doby Think About It. Všichni se obávali nejhoršího. V důležitý okamžik ale zachoval duchapřítomnost jeho žokej Jason Collett a včasným zásahem čtyřnohého »parťáka« zklidnil. Zachránil mu tím život, ač riskoval vlastní.

Šíleně nebezpečná situace nastala z ničeho nic. Legendární Think About It se v cílové zatáčce náhle zřítil na zem a začal se kymácet ze strany na stranu. Collett instinktivně k němu přispěchal. Sám prozradil, že neměl v úmyslu zajistit vlastní zdraví, ale zkontrolovat koně a utěšit ho, než dorazí veterináři. V sázce byl i jeho život.

Kolaps dostihového šampióna na dráze s sebou většinou přináší v podobných případech smrt. „Už jsem viděl koně, kteří takhle spadli a už se bohužel nezvedli,“ řekl trenér Joseph Pride. Jako zázrakem se ale jeho svěřenec po uklidnění žokejem postavil na nohy a odkráčel do boxu.. „Nevěřím v žádné vyšší síly, ale upřímně, něco se tam stalo. Nevím co. Existuje vědecké vysvětlení, ale to jde mimo mě. Neměl vstávat,“ dodal vzápětí.

Vyšetření později prokázalo, že koně postihlo výrazně plicní krvácení. Za předpokladu, že se neprojeví žádná infekce, s velkou pravděpodobností přežije. Teď už jistě zamíří do sportovního důchodu. „Je samozřejmé, že nám nezůstává nic dlužen a jeho blaho je nyní prioritou. Děkujeme všem veterinářům za jejich rychlé jednání a děkujeme za veškerou podporu,“ uvedli Proven Thoroughbreds, majitelé Think About It.

Kůň se řadí mezi legendy. V kariéře vyhrál 11 z 19 závodů. V roce 2023 ovládl i nejbohatší dostihový závod na světě Everest. Celkově vydělal majitelům přes 285 milionů korun. Nyní bude moci odejít na zasloužený odpočinek.