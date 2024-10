Snoubenec Shiffrinové Kilde vzdal návrat: Infekce se mi prožrala do kosti!

Ze zdravotních komplikací se ne a ne dostat. Pořad ho pronásledují. Norská lyžařská hvězda Aleksander Aamodt Kilde (32) ruší nadcházející sezonu ještě před tím, než pořádně začala. Stále se potýká s problémy ramene, které má od lednové děsivé nehody.

Po těžkém pádu ve Wengenu zkraje roku a náročné rehabilitaci nastaly Kildemu další vážné problémy. Na sociálních sítích odtajnil, jak špatné pro něj byly poslední měsíce. „Bylo to těžkých pár měsíců. Do června jsem viděl světlo na konci tunelu. Pak se mi stalo v rameni něco divného. Myslel jsem, že je to součást procesu hojení. Cítil jsem se unavený. Ukázalo se, že mám velkou infekci,“ odhalil Kilde. Antibiotika mu zabrala jen na chvíli. Po třech týdnech se onemocnění vrátilo ještě silnější. Rameno norské hvězdy bylo v mnohem horším stavu.

„Infekce byla v mém rameni tak dlouho, že se prožrala až do kosti. Všechno muselo ven. Dva svaly nejsou stále v tuto chvíli propojené. Potřebuji další operaci, proto letos nebudu závodit,“ odůvodnil své rozhodnutí dvojnásobný olympijský medailista a snoubenec lyžařské superstar Mikaely Shiffrinové.

Fanoušci se nyní víc boji o Kildeho zdraví než o jeho návrat na svahy. Norského velikána podpořili i jeho rivalové. „Zůstaň silný, Aleksi. “ vzkázal Rakušan Marco Schwarz. „Jsi bojovník!“ prohlásila rakouská závodnice Michaela Kirchgasserová. „Potřebujeme tě, zůstaň na příjmu,“ doplnil je Švýcar Marco Odermatt. „Ještě jedna operace, bojuj, vrátíš se!“ dodala Kildemu sílu americká legenda »v důchodu« Lindsey Vonnová. Sama v minulosti utrpěla četná vážná zranění.