Veteráni bojující o NHL: vyplacený pes obranář a lídr. Raubíř chce zpět, bek sezonu č. 20
Na kontě mají slušnou sbírku úspěchů a zkušeností, které by mohli předávat dál. O místo v NHL se ale řada zkušených hráčů bude muset poprat přes zkoušku na tréninkovém kempu. Mezi čtveřicí hráčů, jež si o podobnou šanci řekla, nechybí tvrďák Milan Lucic, solidní defenzivní zadáci nebo vítěz dvou Stanley Cupů. Cestu profesionálního tryoutu by navíc mohli zvolit i další hráči stále čekající na kontrakt. O koho konkrétně jde?
Podepsal tryout
Milan Lucic, útočník, 37 let, St. Louis Blues
Leckdo už považoval jeho kariéru za uzavřenou. Někdejší elitní power forward se před dvěma roky s velkou slávou vrátil do Bostonu, s nímž získal Stanley Cup. Velký comeback ale rychle skončil jinak, než si všechny strany přály. Lucic nastoupil za Bruins jen ke čtyřem zápasům, než ho v listopadu zadržela policie kvůli údajnému domácímu násilí a škrcení manželky. Obvinění byla posléze stažena, mistr světa z roku 2023 nastoupil do asistenčního programu hráčské asociace. Po dvou letech bez hokeje se nyní zkusí vrátit v St. Louis. Pokud na zkoušce uspěje, může se přehoupnout přes laťku 1200 odehraných zápasů a 600 nasbíraných bodů v základní části NHL.
Podepsal tryout
Jack Johnson, obránce, 38 let, Minnesota Wild
Trojka draftu z roku 2005 patří mezi stálice zámořské soutěže a chce přidat minimálně jeden ročník. Defenzivní zadák si v posledních letech zvykl na stěhování, od roku 2020 mění klub pošesté. Loni se vrátil do Columbusu, kde strávil podstatnou část kariéry, a ve 41 zápasech pomohl šesti asistencemi. Na prodloužení smlouvy to nestačilo, o prostor bude muset Američan bojovat v Minnesotě. Pokud uspěje, bude v NHL nastupovat už za sedmý klub. Na vrchol došel před třemi lety s Coloradem, na kontě má přes 1200 zápasů v základní části. Momentálně je jedním ze sedmi beků na soupisce Wild, jeho případný podpis by zase zhoršil pozici Davida Špačka a jmenovce Jiříčka.
Podepsal tryout
Brendan Smith, obránce, 36 let, Columbus Blue Jackets
Je podobný případ jako Johnson, o dva roky staršího beka se teď pokusí Brendan Smith nahradit v Columbusu. Někdejší talent Detroitu naposledy oblékal dres Dallasu, v sezoně ale zasáhl jen do 32 duelů a přispěl šesti body (1+5). O rok dřív přitom zažil v New Jersey jednu z bodově nejvydařenějších sezon v kariéře. Na ni by teď rád navázal. V týmu Columbusu by byl nejstarším bekem, s Erikem Gudbransonem by měl mezi zadáky velké slovo a mohl by se starat o zastavování útočných hvězd soupeřů. Spolu se Smithem už ale mají Blue Jackets na soupisce devět obránců. O místo se bude chtít poprat i slovenský navrátilec z KHL Christián Jaroš.
Podepsal tryout
Conor Sheary, útočník, 33 let, New York Rangers
Ani vydařená sezona v AHL nestačila zkušenému útočníkovi na nový kontrakt v nejlepší lize světa. Conor Sheary na farmě Tampy Bay posbíral 61 bodů (20+41) v 59 utkáních a patřil mezi nejvýraznější tváře soutěže. V hlavním týmu ale dostal jen pět šancí a nebodoval. Šanci dali dvojnásobnému vítězi Stanley Cupu na Manhattanu, kde doufají, že zavzpomíná na léta v Pittsburghu a Washingtonu. Právě u Penguins zapsal Sheary kariérní maximum, když během jedné sezony zapsal 53 bodů (23+30). V posledních dvou letech v Tampě šla jeho produktivita dolů. Teď musí dokázat, že stále dokáže sbírat góly a nahrávky i v NHL.
Mohl by podepsat tryout
Max Pacioretty, útočník, 36 let
Bývalý kapitán Montrealu ukázal v posledních letech srdce bojovníka. Poradil si s dvakrát přetrženou Achillovou šlachou, ve Washingtonu a později v Torontu ovšem potvrdil, jak dokáže být týmu platný. Naposledy bodoval v základní části třináctkrát (5+8) ve 37 duelech a zazářil v play off. S osmi body (3+5) v 11 zápasech byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem Maple Leafs. Sám Pacioretty po sezoně doufal v setrvání v Torontu, takovou možnost nevyloučil ani generální manažer klubu Brad Treliving. Strašákem pro týmy může být chatrné zdraví zkušeného křídla.
Mohl by podepsat tryout
Marc-Edouard Vlasic, obránce, 38 let
Rodák z Montrealu a San Jose Sharks. Takové spojení platilo v NHL dlouhých 19 sezon, rozpadlo se až letos na konci června. Tým ze západního pobřeží vyplatil defenzivního zadáka z posledního roku smlouvy poté, co v základní části zasáhl jen do 27 utkání. Přesto by mohl být dobrou volbou pro klub, který hledá spolehlivého psa obranáře a lídra. Vlasic potvrdil zájem v NHL pokračovat, případnému novému zaměstnavateli se může pochlubit vizitkou hráče s nejvíce zblokovanými ranami v historii soutěže. Možná ale bude muset přesvědčit na tryoutu.
Mohl by podepsat tryout
Robby Fabbri, útočník, 29 let
V St. Louis si od něj slibovali velké věci, i kvůli zraněním ale Fabbri očekávání nikdy nenaplnil. Hned v premiérové sezoně se uvedl 37 body (18+19), nastavenou laťku pak ale nepřekonal. Naposledy oblékal dres Anaheimu ve 44 duelech a přidal 16 bodů (8+8). Majiteli Stanley Cupu ze sezony 2018/19 hraje do karet, že stále ještě neoslavil ani třicítku a v minulosti se opakovaně přehoupl přes 15 nastřílených gólů za sezonu. Může být skvělou a levnou volbou pro celek, který řeší gólový přínos od hráčů z nižších lajn. Místo v NHL by měl stále mít.
Mohl by podepsat tryout
Andreas Athanasiou, útočník, 31 let
Dávno pryč jsou doby, kdy v jedné sezoně dosáhl na 54 bodů (30+24). Vzpomenout na někdejší produktivitu z Detroitu dal ještě před dvěma lety v Chicagu, kdy zapsal shodně 20 gólů a 20 asistencí, od té doby šlo jeho vytížení i statistiky dolů. Naposledy z toho bylo jen osm duelů v NHL a jediná branka, jinak využívali Blackhawks zkušeného útočníka na farmě. Tam ovšem nezklamal, 30 utkání ozdobil 27 body (11+16) a řekl si o dost možná poslední šanci mezi nejlepšími. O místo ve spodních dvou útocích bude možná muset zabojovat na zkoušce.
Mohl by podepsat tryout
Luke Kunin, útočník, 27 let
Teprve sedmadvacetiletý útočník se v organizaci San Jose propracoval až do role zástupce kapitána. Přesto se v průběhu uplynulé sezony dočkal výměny a stěhoval se do Columbusu, kde skončil ročník NHL s bilancí 18 bodů (11+7), v novém působišti ale nebodoval za 12 utkání ani jednou. To může být pro týmy výstražné znamení, i proto by mohly sáhnout nejprve jen k tryoutu. Výhodou někdejší patnáctky draftu je fakt, že oproti veteránům na trhu je pořád mladý. Potřeboval by zopakovat sezonu 2019/20, kdy za Minnesotu zapsal 31 zápisů do statistik (15+16).