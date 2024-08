Krejčíková dostala nelidský záhul. Program je náročný, ale má to řešení?

KOMENTÁŘ LUCIE ŠAFÁŘOVĚ | Ještě se na chvíli vrátím k olympiádě v Paříži, kde český tenis ukázal sílu. Kromě zlata mohla na kurtech přijít ještě jedna medaile, ale celkově to byly Hry, které napsaly i smutné příběhy. Jinak tenisový kolotoč se bleskově točí dál, je to strašně náročný. Ale existuje vůbec nějaký řešení?

Ukázalo, se že tenis pořád patří mezi hlavní adepty na medaile. Kačka Siniaková s Tomem Macháčem napsali krásný příběh, který podle mě dojal celý svět. Nejdřív byli ve vztahu, potom se rozešli, ale těsně před olympiádou zase vytvořili pár. A vyhráli zlato.

Myslím si, že to dojalo spoustu lidí, nejenom u nás v Česku. Sami mluvili o tom, že před Paříží jim to při mixu až tolik nešlo, ale sehráli se v pravý čas. Určitě jim pomohlo, že se navzájem skvěle znají, předtím spolu žili. Vědí, co ten druhý hraje, kde má silná místa, kde případné slabiny.

Protože při čtyřhře se dá vymyslet spoustu věcí, třeba se nějakému úderu, který ten druhý nemá v lásce, úplně vyhnout. Myslím si, že jim to pomohlo. Na Kačce bylo znát, že má ze sezony velké sebevědomí, ne náhodou vyhrála v deblu dva grandslamy, navíc pokaždé s někým jiným. Ukázala strašně silnou hlavu.

Dokázala táhnout i Tomáše, který se potom přidal. V mixu je to pro chlapa