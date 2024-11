Lékař o operaci zraněné ruky Kvitové: Z tohoto se mu udělalo zle!

Operace. To byla první myšlenka, která proletěla tenistce Petře Kvitové (34) hlavou v roce 2016 při pohledu na svou pořezanou ruku. Lékař Radek Kebrle se k případu dvojnásobné wimbledonské šampionky nyní vrátil v pořadu ČT Hyde Park Civilizace, kde spolu se slavným terapeutem Dominiquem Thomasem prozradil několik detailů.

V prosinci 2016 šokovala sportovní svět zpráva o zranění tenistky Petry Kvitové, které si odnesla po napadení ve svém prostějovském bytě. K incidentu se ještě po letech vrátil špičkový lékař a specialista Radek Kebrle, který měl elitní sportovkyni ve své péči.

Nejprve přišla na řadu operace, pak náročná rehabilitace v Grenoblu. Petra ji absolvovala pod dohledem špičkového terapeuta Dominiqua Thomase. „Bylo to hodně bolestivé, ty jizvy jsem měla docela ztvrdlé, musela jsem to rozhýbat,“ popisovala v pořadu ČT Kvitová. „Napojil mě na elektriku, která pohybovala nervy a to byla velká bolest,“ vrátila se rodačka z Fulneku do vzpomínek.

A právě z tohoto momentu se pak doktorovi Kebrlemu orosilo čelo. „Dominik Thomas do rehabilitace zasáhl tak, jak já bych si nikdy nedovolil. A když jsem to zjistil, udělalo se mi špatně,“ přiznal. Důvod byl docela prostý.

„Ta léčba má určité fáze. Řekněme, že za normálních okolností cca tři měsíce nezatěžujete ty ohybače, šlachy. Nepovolíte pacientovi, aby udělal silný stisk. A Dominique vlastně v devíti týdnech udělal takzvané elektroaktivní cvičení, kdy nastimulujete ty svaly, a řeknete jí, aby ona zabrala. Takže nejen, že ona zabere, ale pustíte tam ještě turbo. A protože to dopadlo dobře… tak to bylo to nejlepší rozhodnutí. Ale kdyby to nedopadlo dobře a zkomplikovalo by se to… A Petra by hrát nemohla, skončila by jí třeba i kariéra, zodpovědnost by potom padla na mě," popsal Kebrle, který se právě od Dominiqua Thomase mnohé naučil.

Vzájemně o sobě oba muži mluví s velkým respektem. Český lékař pokládá Thomase za extratřídu v profesní oblasti, on zase naopak nepochybuje o tom, že se Kebrle dokázal vypracovat na mezinárodně uznávanou kapacitu.

Jaké to ale vlastně bylo, mít za pacientku Petru Kvitovou? „Byla perfektní pacientkou, byla opravdu motivovaná. Nikdy si nestěžovala. Víte, když pracujete s vrcholnými sportovci, oni dokážou příjmout trochu utrpení. Berou to tak, že musí vynaložit fyzické úsilí,“ pochvaloval si Francouz, jehož spolupráce s Kebrlem pomohla napravit zranění slavné tenistky. Sama Kvitová ale přiznala, že do stoprocentní funkčnosti se nebyla schopna dostat.

„Ruka je ve stavu, kdy jsme skončili s cvičením, dál už se to neposunulo. Nikdy to už asi nebude stoprocentní, ale jsem ráda, že mám všechny prsty. Jakžtakž cítím a jakžtakž s nimi dokážu manipulovat,“ popsala aktuální situaci Petra s tím, že si rozhodně nestěžuje.

Po téměř půl roce od napadení se dokázala vrátit na kurty, navíc vítězně. Některá omezení už jí ale zůstala. „Nějaké limitace mám. Nedám ruku úplně do pěsti, nepokrčím ty prsty tak, jak bych mohla. Takže při úderech se někdy ta raketa vrklala a neměla jsem v té ruce takovou sílu, abych ji úplně pevně držela," vylíčila Petra, která však v posledních měsících od tenisu odpočívá a věnuje se péči o nedávno narozeného syna Petříka.