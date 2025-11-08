Seriálový Starka alias Čestmír v podání Václava Kopty: Fotbal zná od tchyně
Na legendárním příbramském balkoně, z něhož je dobrý výhled na hřiště, je Čestmír Kaplíř jako doma. Seriálová postava, kterou v právě vysílaném Štěstíčku naproti ztvárnil Václav Kopta (60), je zjevně inspirována Jaroslavem Starkou (70).
Kopta přímou linku na Starku tak trochu zašmodrchal. „Tuším, o jakou postavu z historie naší kopané se mělo jednat. Ale nechal jsem se inspirovat pouze tím, co bylo ve scénáři,“ povídal s tím, že přece nejde o žádný dokument. „Sám nejsem odborník ani velký fanda fotbalu, ale o té kauze kolem Ivana Horníka jsem samozřejmě zpovzdálí věděl.“
Ty časy právě seriál pokrývá. Příbramský balkon ovšem herec okusil až při natáčení seriálu a Jaroslava Starku, který je tu doma (i když klub už předal synovi), osobně nezná.
Juliska i Letná
Pokud jde o fotbal, má Kopta své zdroje dokonce v klubu, který nabízí mnohem víc než ošuntělý balkon. „Maminka mé ženy Simony, paní Vrbická, pracuje léta na Spartě. Díky tomu jsem byl velice často i v zákulisí letenského stadionu. Mnohokrát jsem se s celou řadou slavných fotbalových jmen setkal, ale nikdy jsem neměl potřebu se identifi kovat jako fanoušek. Nepatřím k žádnému klubu, možná je to tím, že jsem začínal jako fanoušek na pražské Dukle v sedmdesátých letech minulého století, tam mě táta brával. Na ta utkání nechodilo zrovna moc lidí, když se nás sešlo přes dvacet, bylo to hodně, takže tam ta jiskra nepřeskočila. Díky naší babičce toho ale o fotbalu, zejména o tom sparťanském, vím fakt hodně.“
Já tě taky típnu...
Čestmír v podání Kopty je na první pohled dobrák, který ale dokáže přitvrdit. „Však mě na té postavě přitahovala dvojakost Čestmírových verbálních projevů. Na jednu stranu se staví do pozice srdcaře, člověka, který to myslí dobře s fotbalem, ale i s tím nešťastným parťákem, jehož hraje Marek Daniel,“ usmívá se Kopta.
Marek Daniel je postava inspirovaná Ivanem Horníkem. „Čestmír má srdce na dlani a akorát, že to srdce není často jeho a občas tu dlaň dokáže pěkně sevřít. Kdybych si měl vybavit repliku, která mi utkvěla z těch, které jsem v postavě Čestmíra pronesl, tak si vzpomenu, že jsem směrem k tomu Markovi řekl: Jo. A prosím tě, už nikdy mi netípej telefon, nebo tě taky típnu.“
PADESÁT LET VE SPARTĚ
Paní Milada Vrbická (91), tchyně herce Václava Kopty, je váženou ikonou Sparty, navíc už deset let je první a jedinou ženou v klubové dvoraně slávy. Do letenského klubu nastoupila jako fyzioterapeutka v roce 1975! Tehdy ji z Nemocnice Pod Petřínem přetáhl jistý docent Kučera, člen výboru Sparty. A ač jí v lednu bude 92 let, dodnes do práce dochází a pomáhá zaměstnancům klubu.
Zároveň během kariéry spolupracovala s fedcupovou reprezentací, s elitními českými tenistkami oslavila tři triumfy, pamatuje časy, kdy ještě hrály Mandlíková se Sukovou. „Moje maminka se dožila 98 a půl roku a do poslední chvíle byla velmi vitální,“ zmínila skvělou genovou výbavu, která paní Miladě kromě pravidelného cvičení také pomáhá.