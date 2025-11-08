Manželka trenéra Růžičky o svém původu: Šokující zjištění
Marie Růžičková v minulosti několikrát ukázala, že se s věcmi příliš nepáře. Před pár měsíci například neměla daleko k tomu, aby v obchodě »nabančila« nějaké paní, která měla nevybíravé poznámky k její osobě. A teď se zdá, že důvodu své horkokrevné povahy přišla na kloub!
„Musím se vám pochlubit... Konečně to všechno chápu!“ zajásala manželka hokejového trenéra Vladimíra Růžičky(62), která v posledních týdnech povětšinou směrem k fanouškům komunikuje spíše smutným tónem. Má totiž plnou hlavu starostí o milovaného dědečka trpícího Alzheimerem, kterého nechala převézt z Havířova do LDN v Litvínově, aby jej měla poblíž a mohla za ním denně dojíždět.
Tentokrát byla ale o poznání veselejší. „Já jsem vždycky byla taková, že jsem z té naší rodiny tak trochu vyčnívala. Moje máma vždy říká: Ty vole, po kom ty jsi! Já jsem si z ní dělala zase prd**, kde si mě upíchla... Protože jsem fakt trochu jinačí. Trochu crazy, vášnivá, temperamentní, prostě fakt jiná!“ popisovala Maruška, která má už teď jasno, co za její povahou je.
„A dneska mi teta řekla, ačkoliv se divila, že mi to děda nikdy neřekl, že mám předky v Itálii! Původně pocházíme z Itálie a jsme z nějakého rodu, říkala mi i jméno, to už vám nepovím. Ale mně to vlastně docvaklo! Řekla jsem si: No jo, ty vole! A jsem doma. Já jsem Italka jak vyšitá,“ usmívala se Růžičková, která se sice narodila v Havířově, ale její DNA evidentně sahá daleko za hranice Česka...