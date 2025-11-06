Beckham byl pasován na rytíře, ale... Kde byl rebel Brooklyn? A velký mejdan po ceremoniálu

Autor: nem
Pro vás jsem Lady!
Romeo gratuloval Siru otci
Davidu Beckhamovi se dostalo velké pocty.
„On má rád včely, já mám rád včely,“ řekl Beckham o Králi Karlu III.
Povýšení Sira Davida Beckhama
Pocta Davidu Beckhamovi má vliv také na jeho manželku Victorii.
Sir David Beckham.
Pyšná na sebe i na muže aneb lady a sir Beckhamovi cestou na hostinu.
Rocker Cruz.
Model Romeo.
Dcera Harper v saténové róbě.
Brooklyn na tátu kašle.
Farmáři Beckhamovi.
Farmáři Beckhamovi.
David Beckham vyhrál v roce 1999 Ligu mistrů s Manchesterem United
Se spoluhráči z Manchesteru United
V roce 2000 si oholil hlavu a začal určovat trend v oblasti účesů
Před přestupem do Realu Madrid
V roce 2006 v anglické reprezentaci hrál s tímto účesem
David Beckham slaví gól na MS 2006
Do Realu Madrid přestoupil s ikonickým účesem bojovníka
Spoluhráči z Realu se nechali slyšet, že mu v té době účes záviděli. Na fotce si plácá se Zidanem, objímá se s Figem.
V roce 2008 šly vlasy znovu dolů
I v Americe udivoval svými účesy
Svou kariéru zakončil v Paris St Germain

Z útlé »Posh«, která trdlovala v dívčím kvintetu Spice Girls, je šlechtična! Její muž, světová fotbalová celebrita David Beckham (50), byl anglickým králem Karlem III. pasován na rytíře. A Victoria (51) si to náramně užívá.

„Netrvám na tom, aby mi lidé říkali Sire. Pokud mi chtějí říkat pane, klidně můžou,“ prohodil s úsměvem poté, co mu panovník na hradě Windsor položil meč na obě ramena, David. „Bude mi chvíli trvat, než si na to oslovení zvyknu,“ dodal. Zato…

Volitelný titul

Victoria si zvykla hned! Zdvořilostní titul Lady, udělovaný manželce muže pasovaného na rytíře, je v souladu s královskou tradicí volitelný a Beckhamová ho podle britských médií okamžitě přijala. Dnes může každému na světě vpálit: „Pro vás jsem Lady!“

Byla jí v úchvatné černé róbě hned na oslavě Davidovy slávy v luxusní londýnské restauraci Chelsea, kterou vlastní rodinný přítel, kulinářský mág Gordon Ramsay. Na laskominách si tam pochutnávaly ratolesti Beckhamových. Synové, model Romeo (23) a rocker Cruz (20), a dcera Harper (14). Kdo ví, třeba můžou módní návrhářce Victorii říkat prostě: „Mami.“ 

I když Romeo již nastínil nové rodinné pořádky. S gratulací svému otci neváhal dlouho. „Nikdo si to nezaslouží více než ty, miluji tě,“ vyznal bez okolků lásku a hrdost na svého otce. „Gratuluji, Sire tati,“ nezapomněl v žertu dodat nové oslovení. 

Kde byl rebel Brooklyn? Míchal v Americe omáčky

Tři chody a oblíbené červené víno táty Davida. To byla hostina na počest Beckhamova rytířství. Chyběl na ní nejstarší syn Brooklyn (26). Začínající kuchař žije se ženuškou Nicolou v Los Angeles a je s rodinou tak trochu na kudly. Zrovna, když otec prožíval mimořádný obřad, míchal rebel Brooklyn v Americe ostré omáčky pro svoji prezentaci. A ani neposlal gratulaci.

