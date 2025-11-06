Beckham byl pasován na rytíře, ale... Kde byl rebel Brooklyn? A velký mejdan po ceremoniálu
Z útlé »Posh«, která trdlovala v dívčím kvintetu Spice Girls, je šlechtična! Její muž, světová fotbalová celebrita David Beckham (50), byl anglickým králem Karlem III. pasován na rytíře. A Victoria (51) si to náramně užívá.
„Netrvám na tom, aby mi lidé říkali Sire. Pokud mi chtějí říkat pane, klidně můžou,“ prohodil s úsměvem poté, co mu panovník na hradě Windsor položil meč na obě ramena, David. „Bude mi chvíli trvat, než si na to oslovení zvyknu,“ dodal. Zato…
Volitelný titul
Victoria si zvykla hned! Zdvořilostní titul Lady, udělovaný manželce muže pasovaného na rytíře, je v souladu s královskou tradicí volitelný a Beckhamová ho podle britských médií okamžitě přijala. Dnes může každému na světě vpálit: „Pro vás jsem Lady!“
Byla jí v úchvatné černé róbě hned na oslavě Davidovy slávy v luxusní londýnské restauraci Chelsea, kterou vlastní rodinný přítel, kulinářský mág Gordon Ramsay. Na laskominách si tam pochutnávaly ratolesti Beckhamových. Synové, model Romeo (23) a rocker Cruz (20), a dcera Harper (14). Kdo ví, třeba můžou módní návrhářce Victorii říkat prostě: „Mami.“
I když Romeo již nastínil nové rodinné pořádky. S gratulací svému otci neváhal dlouho. „Nikdo si to nezaslouží více než ty, miluji tě,“ vyznal bez okolků lásku a hrdost na svého otce. „Gratuluji, Sire tati,“ nezapomněl v žertu dodat nové oslovení.
Kde byl rebel Brooklyn? Míchal v Americe omáčky
Tři chody a oblíbené červené víno táty Davida. To byla hostina na počest Beckhamova rytířství. Chyběl na ní nejstarší syn Brooklyn (26). Začínající kuchař žije se ženuškou Nicolou v Los Angeles a je s rodinou tak trochu na kudly. Zrovna, když otec prožíval mimořádný obřad, míchal rebel Brooklyn v Americe ostré omáčky pro svoji prezentaci. A ani neposlal gratulaci.