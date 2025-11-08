Předplatné

Triumf Rybakinové. Kazaška poprvé ovládla Turnaj mistryň, porazila světovou jedničku

iSport.cz, ČTK
Turnaj mistryň
Tenistka Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé Turnaj mistryň. Ve finále porazila na tvrdém povrchu v Rijádu světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou 6:3, 7:6. Duel ovládla po hodině a 47 minutách.

Šestadvacetiletá Rybakinová završila úspěšný turnaj, v němž vyhrála všech pět zápasů. Wimbledonská šampionka z roku 2022 zvítězila v posledních 11 duelech, do kterých nastoupila. Na Turnaj mistryň se přitom kvalifikovala jako poslední z osmičky tenistek.

Rybakinová porazila čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Sabalenkovou pošesté ze 14 duelů. Pomohlo jí 13 es, odvrátila také všech pět brejkbolů. O rok starší Sabalenková, která letos vyhrála US Open, na první triumf z Turnaje mistryň dál čeká. Ve finále prohrála také před třemi lety s Francouzkou Caroline Garciaovou.

Nasazená šestka se stala první hráčkou z Kazachstánu, která Turnaj mistryň ovládla. Získala 11. titul v kariéře a zakončí sezonu na pátém místě světového žebříčku. Přijde si také na prémii ve výšii 5,2 milionu dolarů (téměř 110 milionů korun).

Rybakinová získala v prvním setu navrch díky brejku v šesté hře. Následně odvrátila dva brejkboly a utekla do vedení 5:2. Sadu poté dopodávala.

Ve druhém setu už byly obě hráčky na servisu stoprocentní. Rybakinová nejprve nevyužila čtyři brejkboly, poté za stavu 4:5 odvrátila při servisu dva setboly. Rozhodlo se v tie-breaku, který moskevská rodačka ovládla 7:0.

Výsledky tenisového Turnaje mistryň

Tenisový Turnaj mistryň v Rijádu (tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů) - finále:

Dvouhra:

Rybakinová (6-Kaz.) - Sabalenková (1-Běl.) 6:3, 7:6 (7:0).

Čtyřhra:

V. Kuděrmětovová, Mertensová (4-Rus./Belg.) - Babosová, Stefaniová (7-Maď./Braz.) 7:6 (7:4), 6:1.

