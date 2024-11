Korda po operaci: Romantická túra s Nedvědovou

Je to teprve dva týdny, co se podrobil operaci ruky. Ani při zotavování ale tenista Sebastian Korda nezahálí! Nemocniční lůžko vyměnil za romantické prostředí v horách, kde si po boku své milované přítelkyně Ivanky Nedvědové užívá procházky na čerstvém vzduchu v Rakousku.

Válet se v posteli? Taková rekonvalescence by u syna tenisové legendy Petra Kordy neuspěla. Sebastian vyrazil spolu se svou krásnou partnerkou a dcerou »Grande Paola« Ivankou Nedvědovou do hor, kde si užívají procházky v přírodě. A Korda se rozhodně nešetří!

Ivanka na sociální sítě přidala obrázek z příprav na túru. „Tady se chystám na výlet. Nebyla jsem si vědoma toho, co mě čeká,“ připsala k fotce. „Ale výhledy za to stály,“ přiznala. Neméně asi nadchly také jejího partnera. Pár sdílel na sociálních sítích příspěvky od jezera, ale také z odpočinku na houpací lavičce, ze které se skýtal nádherný výhled po okolí.

Je to přitom zhruba dva týdny, co se Sebastian Korda přihlásil svým fanouškům z nemocnice. „Ahoj všichni. Chtěl jsem vás všechny informovat, potýkal jsem se s nějakými problémy s loktem a spolu s mým týmem jsme se rozhodli, že nejlepší volbou bude operace,“ vysvětlil, co ho dostalo na lůžko ve špitálu.

„Všechno proběhlo skvěle a já se nemohu dočkat, až se brzy vrátím na kurt. Všem moc děkuji za vaši podporu,“ psal tehdy. A jak je vidět, rekonvalescence podle všeho probíhá na výbornou...