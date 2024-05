Korda se Štěpánkem se chystají na Alcaraze. Fandí i Nedvědová

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Už rok a půl koučuje Radek Štěpánek svého malého bráchu. Loni v lednu začali velkým třeskem – finále v Adelaide, čtvrtfinále Australian Open. Při úspěšném tažení u protinožců si však také Sebastian Korda poranil zápěstí a se zdravím se od té doby třiadvacetiletý tenista potýká takřka nepřetržitě. Drží se v top 30 žebříčku, očekávaný průlom do ještě vyšších pater však nepřichází. Snad teď na Roland Garros, kde mu ve 3. kole bude soupeřem Carlos Alcaraz. A jeden Španělův antukový skalp už má.

„Je jedním z nejlepších antukářů posledních let, takže to samozřejmě bude velmi těžké. Bude to zábavná zkušenost, snad předvedu dobrý tenis,“ přál si syn posledního českého grandslamového šampiona reprezentující USA.

Kordu v Paříži doprovází jeho přítelkyně Ivana Nedvědová, dcera české fotbalové legendy. Po úspěšném 2. kole, když srazil Korejce Soonwoo Kwona 6:4, 6:4, 1:6, 6:3 si vesele plácla se Štěpánkem, zatímco její milý křičel samou radostí na kurtu.

A po zápase dobře naložený na dotaz Sportu vtipkoval, že se Štěpánkovou prací není vůbec spokojený. „Ba ne, Radka znám celý život, můj táta ho trénoval snad patnáct let, takže je má rodina. Zná mě líp než kdokoli jiný. Odvedli jsme spoustu dobré a tvrdé práce. Bylo nešťastné, že jsem měl dlouho zraněné zápěstí, se kterým toho moc dělat nemůžete. Ale teď už snad přešlo a můžeme zase pracovat. Rozhodně jdeme správným směrem, hrajeme lepší tenis a pracujeme více na kurtu, což je skvělé. Snad budeme mít v blízké budoucnosti lepší výsledky,“ doufá Korda, jehož ambice nemůže letošní bilance 15:12 příliš uspokojovat, byť devětkrát z toho prohrál s borci z top 13 žebříčku či lepšími.

Víru a inspiraci pro lepší zítřky mu dávají úspěchy o dva roky starší sestry Nelly, světové jedničky v golfu a vítězky šesti z posledních sedmi turnajů na LPGA. „Bohudík i bohužel jsem zrovna byl na turnaji pokaždé, co si vedla dobře, takže jsem vždycky měl příležitost sledovat ji. Ale vždycky jen posledních pár jamek, protože dívat se na ni nezvládám. Je to pro mě moc nervydrásající,“ líčil Sebastian, nejmladší ze tří dětí soudržné rodiny Kordových.

Obě sestry, Nelly i nejstarší Jessica, získali v golfu velké triumfy. On moc touží jít v jejich šlépějích. „Obě jsou mou největší inspirací, vyrůstal jsem a sledoval, jak tvrdě celý život pracují, aby se dostaly do pozice, ve které nyní jsou. Dívat se teď na Nelly je velká zábava. Je opravdová válečnice, pro výhru by udělala všechno. Dívat se na ní, jak teď hraje, je velmi inspirující.“

Na co mu bude inspirace stačit proti Alcarazovi?