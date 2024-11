Rosického vzkaz? Čeká se resuscitace. Zima bude pro Spartu výživná

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Takový byl už na hřišti. Klidný, někdy až stoický. Vylétl jen výjimečně. Možná i od Karla Brücknera, až bájného trenéra národního mužstva, se naučil, jak zvládat mezní situace. Úspěch, či neúspěch: Tomáš Rosický se chová – plus, minus – pořád stejně.

Ano, na konci jara 2022 naznačil, že klidně opustí post sportovního ředitele ve Spartě, což bylo radikální řešení. Ano, po dvou titulech slavil jako na koncertě Tří sester, které jsou jeho generační skupinou.

To byly momenty, kdy mírně vybočil.

Ani teď, kdy Sparta strádá (slabé slovo!), „neblázní“. Nevyhazuje trenéra Larse Friise, nerozdává šílené pokuty, snaží se být nad věcí. Hledá řešení, byť je to v době, kdy jede mužstvo na dvou cestách, obou extrémně důležitých i lákavých, tedy v Lize mistrů a domácí soutěži, složité.

Ale i on ví, že musí ukázat sílu a moc. Proto vzkázal do kabiny, že pánové rozhodně nemají nic jistého. V příštích týdnech budou hrát o budoucnost, o to, zda úspěšný tým nebude zčásti rozmetán.

„Kluci mi teď ukazují, jak se k nim mám chovat,“ pronesl. „I v přestupech to mám dané, podobné jako v jiných věcech. Snažím se držet, abych nesklouznul ani na jednu stranu. Jsme v situaci, kdy budeme znovu mluvit o zimě. Měli jsme směrem k ní originální plán, ale tím, co se stalo v posledních zápasech, tak ho budeme – samozřejmě – během reprezentační přestávky předělávat,“ naznačil.

Je to tak trochu výhrůžka, vlastně i naznačení, že se mohou dít velké věci. Minimálně naznačuje, že přijde resuscitace mužstva, o němž opakovaně prohlásil trenér Lars Friis, že ztratilo hlad, tedy touhu a chtíč po úspěchu, což je přes veškerá data, vymoženosti, dovednosti, systém stále základní podmínkou triumfů.

Zima bude na Letné výživná.