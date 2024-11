Šampionka Kvitová o synovi: Překvapivé přiznání o jméně!

Tenistka Petra Kvitová (34) teď nějakou dobu od milovaného sportu odpočívá. Její život se momentálně točí především kolem malého syna Petříka,. Od mateřských povinností si ale odskočila jako tajný host do televizní show Inkognito. A moderátorovi Liboru Boučkovi prozradila překvapivou věc!

„Co se týče jména, asi jsi do toho hodně mluvila ty,“ narážel Bouček na mužskou variantu Petřina jména poté, co jí předal dárek pro miminko. „Spíše Jirka (manžel Jiří Vaněk, pozn. red.) právě. Ten mě navedl na to, jestli bych nechtěla mít syna po mně,“ vyvedla Boučka i fanoušky z omylu wimbledonská šampionka.

Ještě dva měsíce před porodem neměli rodiče vůbec jasno. „Jmen máme v širším výběru pět, ale ani jedno mě zatím nechytlo, tak asi přidáme další. Když někam s manželem jedeme, máme s sebou kalendář a vymýšlíme. Třeba i v autě. Jeden řídí, druhý se nudí, tak navrhuje jména," řekla začátkem května serveru iDnes.cz Petra.

V Inkognitu se nyní rozpovídala i o tom, jak syn prospívá. „Moc nespí, má hlad,“ postěžovala si čerstvá maminka..Aby ne, Petřík je »kus chlapa«, jak se pochlubila před časem Blesku. .„Má dvě kila navíc a zároveň je vysoký. Jíst potřebuje každé tři hodiny,“ řekla a jedním dechem dodala: .„Je to takhle lepší, než kdyby byl nějaké tintítko, které bych se bála vzít do ruky,“