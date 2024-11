Tři roky od smrti Dušana Paška ml. (†36):Šokující nález na místě činu

Byly to černé dny slovenského hokeje. Před třemi lety zemí pod Tatrami nejprve otřásla šokující smrt hokejisty Borise Sádeckého (†24), který zkolaboval během zápasu, a o dva dny později pak sebevražda šéfa jeho klubu Dušana Paška mladšího (†36).

Oběšené tělo hokejového funkcionáře našla 5. listopadu 2021 v hlubokém lese v bratislavské čtvrti Koliba náhodná kolemjdoucí. Jeho přátelé tam po něm pátrali celou noc, v členitém terénu a hluboké tmě ale neměli šanci. Když na místo dorazili policisté, mohl už koroner jen konstatovat smrt. Pašek byl mrtvý už řadu hodin.

Po třech letech do lesoparku vyrazili redaktoři webu Šport24.sk, které velmi překvapilo, co našli. „Ze stromu dodnes nezmizela policejní páska, která tak i po letech mrazivě připomíná tu strašnou tragédii," popsali.

Dopisy na rozloučenou

Hlavním důvodem, proč se viceprezident a generální manažer klubu Bratislava Capitals rozhodl spáchat sebevraždu, měl být skon hokejisty Borise Sádeckého. Podle nejmenovaného policejní zbroje za jeho smrt převzal odpovědnost v dopisech, které u něj byly nalezeny. Jejich existenci potvrdila i Paškova mladší sestra Alexandra. „Ano, měl je u sebe, ale více s k tomu nebudu vyjadřovat," řekla novinářům. Podle ní byl bratr velmi zodpovědný, citlivý a velmi ho trápilo, co se stalo. Naposledy se usmívat ho viděla deset dní před sebevraždou, když společně slavili maminčiny 60. narozeniny.

Možnou souvislost se smrtí Sádeckého nevylučuje ani Paškův velký kamarád Matej Lánik. „Borisova smrt ho velmi bolela, byla to pro něj obrovská ztráta. Jestli si však sáhl na život opravdu z tohoto důvodu, se už nikdy nedozvíme,“ řekl. Sám byl z celé záležitosti v šoku. „Když jsem se to ráno dozvěděl tu tragickou zprávu, bylo to něco strašného. Slovy ani neumím popsat, jak hrozně jsem se cítil,“ vzpomíná.

Jako táta?

Rodina Paškových se už v minulosti musela vypořádat s podobnou tragédií. V roce 1998 zemřel Dušan Pašek starší (†37), otec Dušana, kterého našli zastřeleného v kanceláři Slovenského svazu ledního hokeje, jehož byl prezidentem. Policie tehdy případ uzavřela jako sebevraždu, pozůstalí ale tuto verzi nevěří i přes to, že po sobě zanechal dopis na rozloučenou.