Hrůza v Amsterdamu po zápase s Tel Avivem: 10 zraněných Izraelců po brutálním honu v ulicích

Šílená dohra jednoznačného zápasu! Nejméně deset Izraelců utrpělo zranění při protiizraelských násilnostech v Amsterodamu po čtvrtečním fotbalovém utkání izraelského týmu Maccabi Tel Aviv proti místnímu klubu Ajax, ve kterém domácí zvítězili drtivě 5:0.

Na videích na sociálních sítích jsou vidět skupiny mužů, kteří v ulicích Amsterodamu napadají fanoušky Maccabi, někteří vykřikují hesla o Palestině a Pásmu Gazy, jiní fanoušky bijí pěstmi nebo do nich kopou, i když bezvládně leží na zemi.

Jiná videa, která se šíří na sociálních sítích, však ukazují údajné izraelské fanoušky provolávající protiarabská a protiizraelská hesla, což údajně nakonec vedlo k nočním útokům. Na jednom takovém videu údajní radikální fanoušci Maccabi provolávali slogany jako "žádné školy v Gaze, protože tam nezůstaly žádné děti". Fanoušci prý také útočili na palestinské vlajky.

Izraelská diplomacie svým občanům v Amsterodamu doporučila, aby neopouštěli hotely, případně aby se na ulicích nepohybovali s židovskými nebo izraelskými symboly. Izraelská armáda dnes oznámila, že všichni její vojáci mají až do odvolání zákaz letů do Nizozemska.

Po výtržnostech byli podle izraelského serveru Times of Israel (ToI) tři izraelští občané nezvěstní. Amsterodamská policie později uvedla, že pohřešovaní byli nalezeni. Stovky dalších osob byly podle ToI obléhány ve svých hotelích a bály se, že by se mohly stát terčem dalších útoků, pokud by se pokusily dostat na letiště. Dnes dopoledne izraelské ministerstvo aktualizovalo své instrukce a uvedlo, že ve městě byly nasazeny bezpečnostní složky a že je bezpečné odcestovat na letiště.

Amsterodamská starostka Femke Halsemaová podle agentury AP potvrdila, že město zavádí dodatečná bezpečnostní opatření.

Izraelská média hovoří o pogromu a o zjevně organizovaném útoku protiizraelských výtržníků. Podle amsterodamských úřadů útočníci "aktivně vyhledávali izraelské fanoušky, na které by mohli po utkání zaútočit".

"Zprávy z Amsterodamu jsem sledoval se znechucením," napsal na X nizozemský premiér Schoof, podle něhož je nyní ve městě klid. "Vypadá to jako hon na Židy v amsterodamských ulicích. Zatkněte a deportujte tu multikulturní verbež, která v našich ulicích napadla příznivce Maccabi Tel Aviv. Stydím se, že se to může stát v Nizozemsku. Naprosto nepřijatelné," uvedl zase Wilders, šéf vládní krajně pravicové Strany pro svobodu (PVV).

Netanjahu, který podle svého prohlášení bere incident s nejvyšší vážností, do Nizozemska vyslal dvě letadla, aby fanoušky dopravila zpět do vlasti. Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon násilnosti označil za pogrom. "Západní svět se musí ihned probudit!" napsal na síti X.

Zděšení z násilí v Amsterodamu vyjádřil také izraelský prezident Jicchak Herzog. "S hrůzou dnes sledujeme šokující záběry a videa, o nichž jsme od 7. října doufali, že je už je nikdy neuvidíme: antisemitský pogrom proti fanouškům Maccabi Tel Aviv a izraelským občanům v srdci Amsterodamu," napsal Herzog na platformě X a připomněl tak útok palestinského teroristického hnutí Hamás na jihu Izraele ze 7. října loňského roku. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že nizozemské úřady Izraelce ochrání. "Toto je závažný incident, varovný signál pro každou zemi, která chce ctít hodnoty svobody," zdůraznil Herzog.

Napadení Izraelci vypověděli, že je výtržníci hodiny obtěžovali a honili, aniž by místní policie efektivně zasáhla. Některým byly podle izraelských médií ukradeny pasy. "Čekali ve skupinách na každém rohu a ve chvíli, kdy identifikovali Židy, je pronásledovali," řekl jeden z Izraelců izraelské televizi KAN. "Byla to křišťálová noc číslo dvě; nejsme tu v bezpečí, jsme zavřeni v našem hotelu," řekl jiný zpravodajské televizi Channel 12. Křišťálová noc je označením protižidovského pogromu, který se v noci z 9. na 10. listopadu 1938 odehrál v nacistickém Německu.

Amsterodamské násilnosti podle médií souvisejí s izraelskou operací v palestinském Pásmu Gazy proti hnutí Hamás. K akci izraelská armáda přikročila po loňském říjnovém útoku Hamásu, kde palestinští ozbrojenci na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí a dalších zhruba 250 odvlekli jako rukojmí. Od té doby si válka v Gaze podle palestinských zdravotních úřadů ovládaných Hamásem vyžádala přes 43.300 životů a více než 102.300 zraněných Palestinců.