Koubek nechal tiskovku Bakošovi: Má můj obdiv, před týmem smekám

Vítězná premiéra na tiskové konferenci nemůže být lepší, souhlasíte?

„Na takové tiskovce po zápase evropských pohárů jsem poprvé, je to pozitivní. Celý večer byl pozitivní, vyvrcholilo to výhrou nad silným soupeřem ze španělské La Ligy, který nastoupil v plné síle. Máme všichni jen příjemné pocity.“

Jaká byla cesta k výhře?

„Drželi jsme se jasného plánu. Byli jsme v nestandardní situaci, kdy hlavní trenér nemohl působit na lavičce, bylo to specifické. Ale v přípravě se pro nás nic neměnilo - rozcvičení, celý zápasový den byl jasně daný. Až na malé věci, že trenér nemohl působit v útrobách a na hřišti, jsme to řešili standardně, kluci to na hřišti nijak nepocítili. Odměnou je výsledek. Skvělý výsledek proti velkému týmu, klobouk dolů.“

Jste spokojený s průběhem zápasu?

„Z pohledu trenéra probíhal zápas ne úplně v naší režii, ale tak, jak jsme chtěli. Byli jsme pevní vzadu a nepříjemní vepředu. První poločas se to dařilo, dostávali jsme se do nebezpečných situací a až na jeden, dva momenty jsme soupeři nic nepovolili. Taktické pokyny zvolené na zápas nám vycházely.“

Co se pro vás a vaše kolegy na lavičce měnilo, když scházel Miroslav Koubek?

„Snažili jsme se to co nejlépe odkaučovat, podržet a podpořit tým, dbát na detaily v taktice. Vstřelili jsme na začátku gól, to vlilo do celého týmu pozitivní energii, která vydržela až do konce, i když jsme dostali vyrovnávací branku. Ve chvílích, kdy měl soupeř tlak, byla z týmu cítit síla, že si za tím jde, vyvrcholením byl rozhodující, šťastně tečovaný gól. Ale já na štěstí nevěřím. Když za výhrou tým jde a správně pracuje, fotbal se mu odmění.“

Během utkání jste se dostával mimo technickou zónu, cloumaly s vámi emoce?

„Hodně mě to chytlo. Přišel rozhodčí a upozornil mě, že jsme mimo zónu, ale v tu chvíli jsem o tom vůbec nevěděl. Zápas mě úplně vtáhl.“

Budete si dobírat trenéra Koubka, že ho na střídačce vlastně nepotřebujete?

„To asi ne (úsměv). Na tuhle specifickou situaci jsme měli vytvořené plány. Vyšlo to, je to super, ale zase se rádi vrátíme do starých kolejí. V roli trenéra jsem nováček. Jako asistent i jako hráč jsem zažil podobné velké zápasy, ale tohle je premiéra na pozici, kdy jsem se dostal jako hlavní trenér na lajnu blízko hráčům. Není to vůbec jednoduché, emočně a podobně. Obdivuji trenéra Koubka, že to takhle zvládá v jeho úctyhodném a krásném věku.“

Neříká si podobnými výsledky o smlouvu na další sezonu?

„To je hudba budoucnosti. Trenér si práci užívá, je plný sil a elánu. Za to, jak působí na tým, koučuje a pracuje, má můj velký obdiv. Má energii, nasazení a poctivou pracovní morálku, pro mě jsou velké zkušenosti, že mám možnost s ním pracovat.“

Jak jste si na lavičce rozdělili úkoly? Jako hlavní byli určeni oba asistenti, tedy vy i Jan Trousil.

„Řešili jsme to ve trojici i s hlavním trenérem Koubkem. Honza (Trousil) má silné věci ve standardkách a obranných situacích. Někdy byl blíž na lajně u hřiště on, někdy já, v kabině jsem chvíli mluvil já a chvíli Truska. Byla tam vzájemná kooperace, s tím jsme šli do zápasu, abychom ukázali silné stánky a fungovali jako tým. Bylo to i o dalších klucích – zapojili se kondičáci, trenéři gólmanů. Jsme rádi, že jsme jako celý podpůrný staff pomohli hráčům zvládnout zápas, budou mít z takové výhry krásný zážitek do konce života.“

Vážíte si série 24 zápasů bez prohry v Evropě?

„Je to krásná série, snažíme se, aby vydržela co nejdéle. Na týmu je vidět, že je na evropském poli silný v zápasech, kdy je favoritem a i v těch, když favoritem není.“