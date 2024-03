Argentinská babička (90) děkuje Messimu: Zachránil mě před teroristy!

Ve válce prý mlčí múzy. Ale kvůli fotbalovému umění Lionela Messiho (36) zbraně tentokrát utichly. Devadesátiletá Argentinka přežila proto, že je krajankou mistra světa!

Ráno 7. října, když ozbrojenci z palestinského hnutí Hamás unášeli stovky lidí do Pásma Gazy, si Ester Cuniová v těžké chvíli v jednom z izraelských kibuců podle deníku Marca vzpomněla na fotbal.

„Řekla jsem mu, že mluvím argentinsky, španělsky. Nerozuměla jsem jeho jazyku. Mluvím argentinskou španělštinou, tak se mě zeptal, co je to Argentina. Pak mu říkám: »Díváte se na fotbal?« Řekl, že se mu to líbí, a já mu řekla, že jsem z Messiho země. Byl překvapený a řekl mi, že Messiho miluje," popsala seniorka, které prý položil bojovník Hamásu ruku na rameno, dal ji svou zbraň a donutil ji udělat znamení míru a vyfotit se.

„Jestli Lionel ví, že mě zmínka o něm zachránila, prosím ještě o svá zajatá vnoučata,“ doufá žena.