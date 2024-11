Trpišovský: Jako v Bilbau. Kinský v EL mohl mít dvě nuly. Co Slavii chybí?

PŘÍMO Z FRANKFURTU | Podruhé v řadě přišel Jindřich Trpišovský na tiskovou konferenci s tím, že musel svůj tým i přes prohru chválit. Slavia odehrála ve Frankfurtu důstojný part, ale jeden geniální moment z kopačky Omara Marmúše rozhodl o prohře 0:1. „Na to se nedá připravit. Možná dát do brány dva gólmany,“ vtipkoval kouč a pak novinářům odhalil, co Slavii v Evropě oproti minulé sezoně chybí.

Slavia v Evropě zažila další zápas, kde herně obstála, ale odjíždí s prázdnou…

„Asi bych se opakoval, je to jako v Bilbau. Stejný výsledek, neprosadili jsme se z žádné možnosti, co jsme měli. Při té největší šanci Juráska pomohla i tyč. Celkově byl zápas dost vyrovnaný, domácí dali krásný gól a nám se z míčů do pokutového území nepodařilo prosadit. Dost by nám pomohlo, kdybychom šli do vedení a otevřelo se to.“

Na gól, jaký vstřelil Marmúš, se asi nedá úplně připravit, že?

„Možná dát do brány dva gólmany, do každého koutu jednoho. Krásná trajektorie, nádherný gól, nechytatelný. Soupeři to tam tak zapadlo a nám ne. Standardka hodně nalomila zápas, ale i tak jsme si na konci vytvořili velký tlak a byla možnost zápas remizovat.“

Když se na to podívate z šiřšího pohledu – nula gólů venku proti Lille, Bilbau i Frankfurtu. Je to náhoda?

„Musíte se podívat na kvalitu, co proti vám stojí za kvalitu v bráně i v obraně. Do šancí se dostáváme, což je důležité. Góly nebyly, v Lille byly dva neuznané. Chybí nám trochu víc klidu, v lize to proměňujeme s větší lehkostí. Potřebujeme také přidat góly ze standardek, to je na evropské scéně velké plus. Minulý rok jsme z těchto situací dali asi sedm branek.“

Kvůli nemoci vypadl David Zima a nastoupil Ondřej Zmrzlý. Jak se vám líbil?

„Původně jsme měli nastoupit v trochu jiném postavení, protože vypadl Douděra a Wallem a moc variant napravo nebylo. Chtěli jsme zápas vést náročně fyzicky, kde jsme viděli šanci otupit Frankfurt a unavit ho. Dal do toho běžecky maximum, skvělý výkon, určitě obstál.“

Skvělý výkon – to sedí i na Antonína Kinského. Jeho nejlepší ve Slavii?

„Souhlasím, především při nájezdu Collinse ze strany po autu nás hodně podržel. Určitě to byl jeden z jeho nejlepších výkonů, nevím, zda nejlepší. Měl jich hodně. Ale když si uvědomíme, s kým hrajeme, ty výkony jsou ještě cennější, v Evropě je to náročnější na kvalitu rozhodování. Škoda pro něj, že při troše štěstí mohl mít dvě venkovní nuly. O jednu přišel v Bilbau skoro vlastním gólem a tady nádhernou trefou. To je trochu smutné.“

Střídání Provoda a Chorého v 67. minutě bylo kvůli šetření, nebo se vám nelíbil jejich výkon?

„Od každého trochu. Hráči, co přišli, nám pohybem do tlaku pomohli. Potřebovali jsme je dostat na hřiště, někoho jsme sundat museli. Provod s Chorasem odvedli maximum, ale bylo vidět, že toho mají běžecky trochu plné zuby. Program byl náročný a Lukáš od Hradce trochu bojuje s virózou.“