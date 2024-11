Rána pro český talent! Mladý atlet bojuje s akutní leukémií

Je to supertalent, kterého si do své tréninkové skupiny vybral Roman Šebrle. Desetibojař Petr Svoboda (20) ale bohužel nyní zápolí s jiným soupeřem než s těmi na atletických kolbištích. Touží porazit akutní leukémii.

„Mám pro vás jedno nečekané sdělení – nedávno mi diagnostikovali ALL, což je akutní lymfoblastická leukémie. Sice to není nic, co bych si plánoval, ale jsem připravený se s tím poprat a věřím, že to zvládnu,“ prohlásil Svoboda, který už začal boj mimo dráhu. A bere ho s nadhledem!

„Mám kolem sebe skvělé lidi a se silnou vůlí a s pozitivní myslí do toho jdeme naplno,“ dodal odhodlaně juniorský mistr republiky z roku 2022. V nemocničním prostředí ho ihned obklopili tréninkoví parťáci ze skupiny Deca Troop, včetně olympijského vítěze Romana Šebrleho, který je koučuje.

I s jejich psychickou podporou věří, že vše dobře dopadne a nemoc porazí. „Díky za podporu – budu vás průběžně informovat. A jinak život jde dál,“ uzavřela česká atletická naděje ve svém vzkazu.