Novinář ve studiu Turnaje mistryň urážel Krejčíkovou: Nechutný útok kvůli vzhledu!

Fanoušci zuří, věhlasná televizní stanice ale mlčí. Česká tenistka Barbora Krejčíková (28) se stala terčem nechutného útoku, který přišel ze směru, který by nikdo nečekal. Americký novinář Jon Wertheim (53) se posmíval jejímu čelu, když si myslel, že ještě není ve vysílání. Vítězka letošního Wimbledonu nenechala jeho trapný přešlap bez povšimnutí.

Prominentní novinář Wertheim vtipkoval o vzhledu Krejčíkové, když si myslel, že ho slyší jen štáb televizní stanice Tennis Channel. Netušil, že už je v éteru, a ke své smůle tak svůj charakter odhalil celému světu. „Kdo si myslíte, že jsem? Barbora Krejčíková? Podívejte se na její čelo, až bude s Čengovou nastupovat na kurt," šokoval.

Video se záhy objevilo na sociálních sítích, kde dostal od fanoušků co proto. Ti jsou rozlícení nejen kvůli samotnému vyjádření, ale také proto, že se stanice ani novinář zatím nijak neomluvili. „Kdyby Jon takhle ztrapňoval nějakého vlivnějšího hráče, třeba Sinnera, určitě by ho okamžitě vyrazili a musel by se omluvit," zlobí se.

Kauza nenechala chladnou ani samotnou Krejčíkovou. „Možná jste slyšeli o tom, jak během Turnaje mistryň na Tennis Channelu komentovali spíš můj vzhled, než moje výkony. Pro mě jako sportovkyni, která tenisu dává všechno, je opravdu velké zklamání vidět takovou míru neprofesionality," napsala na síti X.

Přiznala, že se dříve v podobných případech raději nevyjadřovala, teď má ale potřebu se ozvat. „Je načase začít žádat po sportovních médiích respekt a profesionalitu. Takovéhle momenty jen odvádějí pozornost od skutečné podstaty sportu a všeho, co mu obětujeme. Já tenis hluboce miluju a chci ho vidět prezentovaný způsobem, který si váží té tvrdé práce, kterou vynakládáme, abychom mohli soupeřit na téhle úrovni," uzavřela svůj vzkaz.