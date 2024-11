Je to fér? Krejčíková padla s Číňankou. Vítězka měla den odpočinku navíc

Už postup do semifinále Masters byl pro Krejčíkovou, žebříčkově nejhůř umístěnou účastnici tenisové slavnosti v Saúdské Arábii, příjemným překvapením a obřím úspěchem. Z kurtu však odcházela v pátek roztrpčená s vědomím, že bylo i na víc. Možná i proto tak chladné podání ruky své přemožitelce a rychlý přesun do šatny.

Semifinále na okruhu WTA česká tenistka umí, před utkáním se v nich pyšnila unikátní bilancí 13:1. A dařilo se jí vždy i proti stereotypně hrajícím čínským soupeřkám (10:3 za kariéru). I proto panoval před zápasem lehký optimismus.

Jenže do velkého mače šla Krejčíková také znevýhodněná. Již během turnaje hlásila, že není zdravotně zcela v pořádku a po čtvrtečním postupovém triumfu nad Coco Gauffovou neměla ani čtyřiadvacet hodin na to, aby zregenerovala. To o šest let mladší Čeng Čchin-wen měla o den víc na odpočinek a podle toho také vypadala první polovina mače.

Krejčíková působila unavenějším dojmem, dvaadvacetiletá Číňanka naopak zcela kralovala na podání. Rychle získala náskok brejku na 2:0 a do konce úvodní sady nepovolila Češce jediný brejkbol. Královna es sezony 2024 rozšířila v prvním dějství svůj účet o dalších 7 nechytatelných podání a demonstrovala i velké sebevědomí. Vždyť od US Open vyhrála 14 ze 17 zápasů a zdolat ji za toto období dokázaly pouze dvakrát Aryna Sabalenková a jednou Karolína Muchová.

Olympijská vítězka z Paříže skvěle zvládla i start druhé sady, v níž rychle vedla 3:0 s dvěma brejky k dobru. Ve zcela zoufalé situaci ale došlo k náhlému a dramatickému zvratu. „Vůbec nevím, co se stalo. Ztratila jsem koncentraci, ona se uvolnila a najednou jsem prohrávala 3:4,“ líčila po utkání Čeng Čchin-wen, jíž zcela odešla největší zbraň jménem první servis a naopak Krejčíková se při vlastním podání konečně dočkávala i přímých bodů bez nutnosti si každou výměnu vydřít.

A rázem byl z téměř rozhodnutého duelu nervák. Bohužel v jeho koncovce si zase slabší chvíli vybrala Krejčíková, která přišla počtvrté v utkání o servis na 5:6 a Čeng Čchin-wen už silou vůle dotlačila mač za cílovou čáru, byť ještě v posledním gamu měla Češka brejkbol k vymodlení si tiebreaku. Její forhendová chyba proti druhému mečbolu ale po 100 minutách vše rozluštila.

„Nezpanikařila jsem, zase jsem se zkoncentrovala a přistoupila k zápasu, jako by to bylo 0:0. Byl to těžký duel a ukázal, jak jsem mentálně silná. Je to mé první Masters a hned finále. Neuvěřitelné,“ jásala pak finalistka letošního Australian Open, která duel s Krejčíkovou vyhrála na fiftýny 75:60.

Ani wimbledonská šampionka Krejčíková však nemusí klopit hlavu. V Rijádu si zajistila posun ze 13. na 10. příčku, což znamená, že potřetí v kariéře zakončí rok coby členka top 10. Tím pro ni sezona 2024 končí, neboť z finále BJK Cupu se omluvila.

Češky v semifinále Turnaje mistryň od roku 2000