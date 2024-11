Siniaková si zahraje finále čtyřhry na Turnaji mistryň. Krejčíková vypadla

Wimbledonské šampionky Siniaková s Townsendovou vyhrály na turnaji i čtvrté utkání. Chan Hao-Ching a Kuděrmětovovou porazily za hodinu a 31 minut. V rozhodujícím utkání o titul narazí v sobotu na kanadsko-novozélandský pár a nasazené dvojky Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová.

Osmadvacetiletá Siniaková bojuje při šesté účasti na Turnaji mistryň o druhý titul ve čtyřhře. Před třemi lety uspěla po boku Barbory Krejčíkové, s níž hrála také v letech 2018 a 2022 finále. Townsendová může triumfovat poprvé.

Nasazené osmičky Siniaková a Townsendová v prvním setu dominovaly. Soupeřkám povolily 11 fiftýnů a nadělily jim za 26 minut „kanára“.

Druhý set byl vyrovnanější. Česko-americký pár nevyužil náskok brejku a za stavu 4:5 čelil servisu soupeřek. Podařilo se mu ale srovnat a ve 12. gamu neproměnil první dva mečboly. Sada dospěla do tie-breaku, kde Siniaková s Townsendovou utekly do vedení 6:2 a měly další čtyři mečboly. Ten poslední zužitkovaly.

Krejčíková prohrála s Čeng Čchin-wen i druhý vzájemný zápas, vloni na ni nestačila na turnaji v Čeng-čou. Nepomohl jí ani obrat ve druhém setu, v němž smazala manko dvou brejků a otočila stav 0:3 na 4:3. Číňanka si pomohla k postupu devíti esy, v počtu vítězných míčů přehrála českou tenistku 22:13. Ve finále narazí na Američanku Coco Gauffovou, která porazila Bělorusku Arynu Sabalenkovou 7:6, 6:3.

„Aktuálně jsem určitě zklamaná, takže je těžké to teď objektivně zhodnotit. Ale beru to tak, že je to pozitivní výsledek. Dostala jsem se do semifinále na Turnaji mistryň. To je super. Jsem ráda, že jsem tu mohla být a předvedla tolik dobrých výkonů. Určitě jsem na sebe pyšná,“ řekla Krejčíková v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

„Čeng Čchin-wen hrála dobře. Předvedla hodně dobrý výkon. Mně ty síly chyběly. Je to těžké, tady na tom vrcholu rozhodují maličkosti. Dnes se mi to nesešlo jako včera nebo v zápasech předtím,“ doplnila Krejčíková.

Krejčíková na WTA Finals ve dvouhře startovala podruhé, před třemi lety na turnaji pro osm elitních hráček sezony nevyhrála žádný zápas. Do Rijádu se kvalifikovala na základě nového pravidla, které zajišťuje účast nejvýše postavené úřadující grandslamové šampionky mimo nejlepší osmičku roku, která zároveň není hůře než dvacátá v žebříčku.

Světová třináctka Krejčíková v Rijádu nejprve po triumfech nad Američankami Jessikou Pegulaovou a Gauffovou vyhrála Oranžovou skupinu. Proti Čeng Čchin-wen však další úspěch nepřidala. Ztratila hned první servis a prohrávala záhy 0:3. V úvodním setu si nevypracovala jediný brejkbol a ztratila ho za 40 minut.

I ve druhé sadě zaostávala už 0:3, nicméně čtyřmi gamy po sobě se nadechla k obratu. Rozhodlo se v dramatické koncovce. Krejčíková přišla v 11. gamu počtvrté o podání, pak si sice vypracovala jeden brejkbol, ale nevyužila ho. Čeng Čchin-wen proměnila druhý mečbol.

„Před turnajem bych brala semifinále všema deseti. Věděla jsem, v jakém stavu sem jedu. Není to optimální stav na to, abych soupeřila s těmi nejlepšími. Zároveň jsem ráda, jak se mi tu dařilo a jak jsem zápasy odehrála. Samozřejmě bych chtěla být ještě dál. Mrzí mě to, ale je to hra. Zkusím to zase příště,“ uvedla Krejčíková.

Čeng Čchin-wen se stala druhou Asiatkou ve finále Turnaje mistryň. Před 11 lety byla první Li Na. Ve věku 22 let a 31 dní je také nejmladší tenistkou od Petry Kvitové, která se v roce 2011 při premiérové účasti dostala do boje o titul.

Dvacetiletá Gauffová byla v semifinále i vloni, tehdy ale proti krajance Pegulaové uhrála jen tři gamy. Tentokrát další krok zvládla. Proti Sabalenkové vydřela úvodní sadu za 62 minut v tie-breaku 7:4 a ve druhé jí soupeřka postup usnadnila. Běloruska v ní nasbírala 23 nevynucených chyb, zatímco Gauffová jen osm, a od stavu 1:1 si už ani jednou neudržela podání.

Tenisový Turnaj mistryň v Rijádu (tvrdý povrch, dotace 15,250.000 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Čeng Čchin-wen (7-Čína) - Krejčíková (8-ČR) 6:3, 7:5,

Gauffová (3-USA) - Sabalenková (1-Běl.) 7:6 (7:4), 6:3.

Čtyřhra - semifinále:

Siniaková, Townsendová (8-ČR/USA) - Chan Hao-Ching, V. Kuděrmětovová (7-Tchaj-wan/Rus.) 6:0, 7:6 (7:5),

Dabrowská, Routliffeová (2-Kan./N. Zél.) - Melicharová-Martinezová, Perezová (6-USA/Austr.) 7:6 (9:7), 6:1.