Červenka se kvůli Sýkorovu dluhu za zlato taky soudí: Plať mi až do smrti

Jasně, zlato z Prahy už mu nikdo nesebere. Ale kapitán hokejových mistrů světa Roman Červenka (38) vymáhá po bývalém šampionovi Michalu Sýkorovi (51) peníze za zmařenou investici do nejcennějšího kovu

Červenka a spol. měli zřejmě »zlatý voči«, když hokejovému mistru světa z let 1996 a 2000 svěřili finanční obnos na obchodování s touhle žádanou komoditou. Někdejší bek Sýkora však v tomhle byznyse zkrachoval a teď se topí v obřích dluzích přesahujících čtvrt miliardy korun!

»Červus«, útočník extraligových Pardubic, chce přesně 25 746 580,92 Kč. Krátce před pondělním soudním líčením se připojil k dalším sportovním hvězdám jako Vaclík, Lafata či Koukal a skrze právníka žádá, aby bylo zrušeno Sýkorovo oddlužení a úpadek byl řešen konkurzem. Podle věřitelů totiž bývalý reprezentant nemá zájem, aby jim půjčené prachy vrátil, zvlášť když dle rozsudku vyvedl ze dvou svých firem zhruba 10 »míčů«. Navíc nasekal další dluhy a insolvenčním správcům prý neposkytuje součinnost.

„Už v době podání návrhu na oddlužení si musel být vědom, že má další sporné závazky, nic takového ale neuvedl. Dlužník jednal tedy nepoctivě!“ prohlásil teď před taláry Červenkův právní zástupce Jan Bureš.

Rok 3454

Jde o to, že v současné situaci Sýkora podle splátkového kalendáře posílá zlatému kapitánovi zhruba 1500 »kaček« měsíčně, což by tímhle tempem měl vydržet až do roku 3454. Po pěti letech mu ale dle zákona tahle povinnost skončí. V případě konkurzu by však zavítali do obce Srch nedaleko Pardubic exekutoři, zabavili exhokejistovi všechen majetek a on by musel hradit resty až do smrti...

„Vůbec se nechci vyjádřit,“ odmítl Sýkora reportéra Blesku, a tak nechme promluvit jeho advokáta Jana Kvapila: „Dlužníka celá věc mrzí, ale už s tím nic neudělá.“ No, tady by sedělo rčení: Mlčeti zlato!