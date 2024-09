ANKETA kapitánů: Červenka králem. Titul? Sebevědomí v Brně i v Dynamu

Video se připravuje ... Se začátkem nové sezony Tipsport extraligy už pozvolna roste tlak. Pociťují ho především hráči, na kterých týmy stojí – kapitáni. Čtrnáct borců s „céčkem“ na dresu, kteří vedou svá mužstva do bitev, v anketě pro Sport Magazín prozradili své typy do rozbíhajícího se ročníku. V článku iSport.cz se podívejte, koho lídři všech klubů tipují na vítěze základní části i play off a kdo podle nich ovládne bodování soutěže.

Radek Smoleňák útočník, 37 let Rytíři Kladno Vítěz základní části a play off? „Vůbec nevím. Nemám moc rád tyhle predikce, protože to vždy dopadne úplně jinak. Těch vlčáků, co o tom mluví nahlas, je dost, ale troufám si říct, že tam může být nějaké překvapení.“ Kdo vyhraje bodování? „To je taky strašně těžká otázka. Určitě bude nahoře Červus (Roman Červenka), stoprocentně i Kašička (Ondřej Kaše) z Litvínova. To jsou za mě takoví top dva hráči, kteří body vždycky dělali a dělat budou.“

Adam Jánošík obránce, 31 let BK Mladá Boleslav Vítěz základní části a play off? „Základní část i titul vyhrají Pardubice.“ Kdo vyhraje bodování? „Roman Červenka. Měl jsem tu čest s ním jednu sezonu prožít v Chomutově a je to jeden z nejlepších hráčů a profesionálů, s kterým jsem kdy hrál.“

Jan Schleiss útočník, 30 let HC Škoda Plzeň Vítěz základní části a play off? „V základní části se mezi sebou určitě poperou známé tři velkokluby, ale extraliga je každým rokem kvalitnější, nesmí se nikdo podcenit. Kdo vyhraje titul, si nedokážu tipnout, play off je jiná soutěž.“ Kdo vyhraje bodování? „Aspirantů na vítězství je hodně. Třeba se vrátil Červenka a spousta šikovných kluků. Kdybych měl říct jedno jméno, tak asi Martin Růžička. Ten je na špici již léta letoucí a myslím si, že pořád v topu extraligových kanonýrů může být.“

Jiří Černoch útočník, 28 let HC Energie Karlovy Vary Vítěz základní části a play off? „Základní část vyhrají Pardubice. Titul nechci tipovat.“ Kdo vyhraje bodování? „Roman Červenka. Je to skvělý hráč, bude mít hodně bodů hlavně při přesilovce.“

Jiří Ondrušek obránce, 38 let HC Olomouc Vítěz základní části a play off? „Základní část vyhrají Pardubice, titul Sparta.“ Kdo vyhraje bodování? „Roman Červenka. Pardubice mají silný ofenzivní tým, Roman to u nich bude řídit a bude sbírat body.“

Juraj Mikuš obránce, 35 let HC Vítkovice Ridera Vítěz základní části a play off? „Základní část vyhraje Sparta a titul Vítkovice.“ Kdo vyhraje bodování? „Myslím si, že by to mohl být Tomáš Hyka, protože bude mít extra motivaci ukázat Pardubicím, že udělaly chybu, že ho vyhodily.“

Tomáš Pavelka obránce, 31 let Mountfield HK Vítěz základní části a play off? „Základní část ovládnou asi Pardubice a my si to s nimi potom rozdáme ve finále. To bude pořádné derby, ve kterém budeme, doufám, my ti šťastnější.“ Kdo vyhraje bodování? „Asi bych to viděl na Červuse (Romana Červenku). Všichni vědí, co je to za hráče a koho má kolem sebe v týmu. Pokud zůstane zdravý a odehraje kompletní základní část, tak bych se vůbec nedivil, kdyby bodování ovládl on.“

Tomáš Filippi útočník, 32 let Bílí Tygři Liberec Vítěz základní části a play off? „O tomhle se budeme moct bavit tak v půlce soutěže.“ Kdo vyhraje bodování? „Odpovím stejně. Až první čtvrtina nebo polovina napoví. Potom budu moct dělat nějaké tipy.“

Milan Gulaš útočník, 38 let Banes Motor České Budějovice Vítěz základní části a play off? „Přál bych si samozřejmě nás! Pardubice mají opravdu silné mužstvo, takže řeknu i je.“ Kdo vyhraje bodování? „Nedokážu říct, v extralize hraje plno skvělých hráčů, kteří toho můžou dosáhnout.“

Martin Zaťovič útočník, 39 let HC Kometa Brno Vítěz základní části a play off? „Kometa a Kometa.“ Kdo vyhraje bodování? „Bodování vyhraje Kuba Flek, protože je to mistr světa a za sebou má dalšího šampiona, Honzu Ščotku. Takže si budou nahrávat a budou dávat góly.“

Matúš Sukeľ útočník, 28 let HC Verva Litvínov Vítěz základní části a play off? „Myslím si, že základní část mohou vyhrát Pardubice, ale na titul je podle mě víc adeptů, protože liga bude jistě vyrovnaná.“ Kdo vyhraje bodování? „Roman Červenka se vrátil po delší době a myslím si, že má kvalitu i zkušenosti, aby to byl on.“

Miroslav Forman útočník, 34 let HC Sparta Praha Vítěz základní části a play off? „Každopádně vyhraje ten nejlepší.“ Kdo vyhraje bodování? „Favorita mám, ale kvůli jeho pověrčivosti ho nebudu jmenovat.“

Lukáš Sedlák útočník, 31 let HC Dynamo Pardubice Vítěz základní části a play off? „Doufám, že základní část i titul vyhrajeme my. Musí to být jednoznačně jeden z našich cílů. Je to sport, může to nakonec dopadnout jinak, ale všichni pro tenhle cíl uděláme maximum. Abychom ho splnili a titul do Pardubic nakonec dostali.“ Kdo vyhraje bodování? „To nevím. V každé sezoně někdo může vyletět. Ani si netroufnu neodhadnout, kdo by to mohl být. Každý rok je adeptů víc, bude to těžký. Je spousta kvalitních hráčů, kteří se vrátili. Mladší se zlepšují, dorůstá nová generace.“