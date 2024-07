Červenka do Pardubic? Utopie a krok, který nedává logiku. I když...

Pardubice jsou na lovu, který v žádné sezoně nekončí. Poslední vítěz základní části extraligy, který získal nakonec stříbro, shání ještě jednoho útočníka. To není tajemství. Jediným limitem je pořád ještě státní příslušnost, v Dynamu akcentují Čechy a Slováky. Kdo je volný, prošel si reprezentací nebo na tuhle metu míří, dostane od majitele Petra Dědka laso. A kdo ne, tak občas taky. Tohle by měl být případ i kapitána mistrů světa Romana Červenky.

V první řadě je potřeba zmínit, že na první dojem nemá vůbec žádnou logiku, aby došlo ke spojení Romana Červenky a Dynama Pardubice. Je mu 38 let, ve Švýcarsku hraje osm let, v Rapperswilu má ještě na jeden rok smlouvu. Za Dynamo nikdy v minulosti nehrál, nemá k němu žádný vztah. Vlastně neexistuje pohled, proč by měl vysněnou destinaci většiny evropských hokejistů, kde vám s každou odehranou sezonou roste třeba švýcarská penze, měnit za extraligu a zrovna za Pardubice.

Jenže přeci se málo pravděpodobná varianta začala šířit éterem. Jako první o ní informoval iDnes a zdroje iSport mluví podobně. Údajně mělo dojít ke