Jágr versus Červenka: nejlepší kousky, chyby a jaký měli vliv na své týmy

Jakmile Pardubice oznámily, že podepsaly Romana Červenku, Jaromír Jágr ho hecoval přes svoje sociální sítě, že se má v první bitvě proti Kladnu na co těšit. Jak vypadal jejich souboj? Veterán rozhodně zaujal, na puku měl svoji tradiční medvědí sílu. Ale k větším kouskům se nakonec dostal útočník Dynama, se kterým také slavil výhru 5:1. V článku iSport.cz se podívejte, jaký měly obě hvězdy vliv na hru svých týmů.

Extraligo, připrav se. Pokud má Červenka puk v útočném pásmu, něco vyrobí. APK by měla zkontrolovat, jestli nemá oči i vzadu na hlavě. Zatím se nehrne do střelby, víc nahrává. Rozehřívá se.

Bod za nahrávku je solidní odměnou za více než solidní představení. Byl to Jágr, kdo připravil jediný gól hostů pro Matyáše Filipa. Zkraje třetí části osvědčil perfektní čtení hry, hosté smazali škaredou nulu.

Nejlepší moment

Jágr

Vynikajícím manévrem se ve 28. minutě proháčkoval k ostré střele zápěstím, mířil pod horní tyčku, ale Will výtečně ramenem zasáhl. Byla to Jágrova největší šance, v úvodu se dostal do zajímavých závarů, ale nekáplo.

Červenka

Kousek před první pauzou při přesilovce. Odjel si netradičně na pravou stranu, kroužil, udělal pomalé obloučky, najednou zrychlil. Našel Sedláka v levém kruhu. Jediný mínus? Nebyl to gól.