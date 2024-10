Vysmátý hokejový bankrotář Sýkora: Dluhy by nesplatil ani za 1500 let!

Aby obří dluhy, které nasekal v byznysu se zlatem, umořil současným tempem, musel by je splácet více než 1500 let… Hokejový mistr světa z let 1996 a 2000 Michal Sýkora (51) přesto s vážnou tváří tvrdí, že dělá všechno, co je v jeho silách!

Dle posledního zápisu v insolvenčním rejstříku odevzdává každý měsíc 16 468 Kč. Část si bere správce, na dluhy tak putuje něco málo přes 15 tisíc. Za pět let, což je zákonem stanovená nejzazší doba oddlužení, by sice splatil jen 0,32 % svých pohledávek, z pohledu práva by byl ale »čistý«.

Poškození v čele s jeho někdejšími kamarády ze sportovní branže – fotbalisty Vaclíkem, Lafatou, Šventem či hokejisty Koukalem, Kousalem nebo Pletkou – proto bojují za to, aby soud oddlužení zrušil!

To se ovšem Sýkorovi pochopitelně nelíbí. „Aktuální situace mě velmi mrzí, ale nemohu bohužel změnit kroky, které již byly v minulosti učiněny a které vedly k mému úpadku. Vzniklý stav se snažím řešit dle svých možností a nejlepšího vědomí a svědomí tak, aby mým věřitelům byla uhrazena co nejvyšší částka. Jsem přesvědčen, že uložené povinnosti řádně plním,“ sdělil Sýkora soudu.