Jágr v baráži: hvězdný start i akce s nástupcem. Kotel chce opět bankovku

Hvězdný nástup

Když se Jaromír Jágr před zápasem rozcvičoval u střídačky s odporovým lanem připevněným na těle, mnozí si říkali, jestli nastoupí, nebo bude dál připravený jen jako pojistka. Zhruba hodinu před zápasem se rozhodlo, hráč s č. 68 šel do akce za Jakuba Klepiše. A už jen svým naskočením ve 2. minutě utkání se postaral o senzaci. Vždyť ve věku 52 let a 63 dní překonal Gordieho Howa! Novopečený nejstarší hokejista, který kdy nastoupil do soutěžního zápasu, ale hned po nástupu na led uvedl všechny v ještě větší úžas. Dvaapadesátiletý matador po výstupu ze střídačky dojel do útočného pásma, kde dostal parádní nabídku od Jakuba Strnada, kterou rychle uklidil do odkryté vsetínské branky. „Góóól!“ jásal kladenský zimák poprvé od 26. února 2023, kdy se boss Rytířů naposledy trefil. Ukončení více než rok dlouhého gólového půstu oslavil zvednutím rukou před zraky nadšených diváků. Jágr se mezi střelce zapsal přesně 25 let od chvíle, kdy Wayne Gretzky končil veleúspěšnou kariéru, u čehož byl kladenský velikán přítomen.