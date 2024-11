Vážné potíže! Jágra skolil covid i černý kašel, dusil se. Přijde zlepšení?

Přesně před měsícem odehrál Jaromír Jágr poslední zápas. Od té doby zdravotně strádá nejenom on, ale i celé Kladno. Bez něj to prostě nejde, Rytíři prohráli osmkrát v řadě. Nabízí se otázka: co je s legendárním útočníkem? Proč už tak dlouho nehraje? Web iSport.cz se pokusil jeho zdravotní stav zmapovat a podle našeho zjištění Jágr prodělal covid, černý kašel a jako následnou reakci dostal vážné dýchací potíže, dusil se. Dobrá zpráva je, že v týdnu už by se pomalinku mohl znovu zapojit do tréninku.