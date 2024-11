Vykartovaný kapitán reprezentace Souček prozradil těhotenství a žertoval: Žena mě zabije

Švanda musí být, i kdyby na chleba nebylo, byť to u Tomáše Součka (29) s měsíčním platem 11,7 milionu korun ve West Hamu neplatí. I takhle zaopatřený si dokáže vystřelit sám ze sebe.

Tyhle fešácké peníze bere Souček v Londýně podle specializovaného portálu spotrac.com a od jara z nich bude živit početnější rodinu. Před derniérou Ligy národů s Gruzií, kterou kvůli žlutým kartám nemohl odkopat, prozradil těhotenství své okouzlující manželky Natálie.

Místo v autě

Na otázku v podcastu české reprezentace: „Bude malý Suk?“ nejprve tajnůstkářsky odpověděl: „S ženou jsme si říkali, že je tam pořád riziko, že to bude zase holčička. Je tam ta varianta, že se chceme vejít do auta, tak jsme si říkali, že to jedno dítě se tam ještě vejde. Uvidíme,“ zdráhal se říct lídr národního týmu.

Pak ale táta dcerušek Terezky (6) a Karolínky (2) udeřil dlaní do stolu a šel zvesela s pravdou ven. „Žena mě za to zabije, ale tak já do toho prásknu. Tím, co jsem řekl před chvílí, jsem chránil manželku, ale my už jsme ve čtvrtém, nebo pátém měsíci, a bude to kluk. Musím jí poděkovat, protože ona to všechno strašně dobře zvládá. Těšíme se na další přírůstek do rodiny a myslím, že už to bude poslední,“ usmál se Tomáš Souček.