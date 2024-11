Tah Králem. Nejlepší varianta, říká Kotal. Pomůže štístko k postupu?

Klasicky to neprozradil ani nenaznačil, trenér Ivan Hašek zůstal tajemný. Jak ve chvíli, kdy došla řeč na zacelení mezery uprostřed pole za kapitána Tomáše Součka, tak při výběru útočníka za Tomáše Chorého. „Máme tři až čtyři varianty,“ prohodil nekonkrétně a nechal novináře spekulovat, zda se níž zasune Lukáš Provod, nebo zda dostane šanci zkušený Alex Král, či jestli překvapí někým z ostravského dua Jiří Boula, Matěj Šín.

„Je těžké nahradit tak typologicky specifického hráče, kterým Tomáš je. Soupeř navíc asi získá lehkou výškovou převahu, ale musíme se s tím vypořádat. Věříme, že vybereme tu nejlepší variantu a zacelíme mezeru. A že to hráč, který nastoupí, zvládne,“ dodal.

Podle informací deníku Sport je už od neděle jasno, že dvojici s Lukášem Červem v záložní řadě vytvoří Král. Ačkoli je navzdory pevné pozici v Espanyolu Barcelona v hierarchii národního týmu poněkud upozaďován, pohled do historie reprezentačních startů dává naději. Vlasatý středopolař je totiž štístko! Umí „postupové“ zápasy, stačí se podívat do životopisu.

Listopad 2019, plzeňská Doosan arena, utkání s Kosovem. Nároďák se dostal do trablů, doma nečekaně prohrával, ale Král pak gólem a asistencí skóre otočil a poslal Čechy na „rozlítané“ covidové EURO 2020. A takhle úspěšných zářezů bylo víc, akorát pamatují éru předchozího kouče Jaroslava Šilhavého. Od Haškova nástupu energický středopolař díru do sestavy neudělal, nejel ani na evropský šampionát do Německa.

„Král je nejlepší variantou. Mně osobně se sice tolik nelíbí, ale teď ho ve Španělsku hodně chválí. Budeme potřebovat defenzivního záložníka, protože Šulc ani Červ nejsou typicky defenzivní, a jestli budeme chtít hrát víc na protiútoky, tak by tam zkrátka měl jít defenzivnější záložník,“ myslí si expert Václav Kotal.

Král tedy bude zastavovat jedny z nejnebezpečnějších brejků na fotbalové mapě. Zářijový debakl 1:4 v Tbilisi byl paradoxně jeho jediným duelem pod Haškem, do kterého nastoupil od začátku. Reprezentace se dostala pod palbu kritiky, protože se takticky vůbec nepoučila ze vzájemného střetnutí v Hamburku. Jednou můžete zaspat, navíc remíza 1:1 nebyla vyloženě průšvihem. Ale dvakrát? To už vysvětlujete složitě. Respektive nevysvětlíte to vůbec, výkon byl trapný.

„Tehdy Gruzie odehrála vynikající zápas, zatímco my nejhorší, co jsme tady. Je to pryč, minulost, snažíme se z toho poučit,“ podotkl Hašek. „Nemáme tentokrát tolik času na přípravu, máme jen jeden trénink, takže spoustu věcí chystá analytické oddělení a asistenti s videem. Přesto věřím, že budeme připraveni.“

42/2 Taková je bilance reprezentačních zápasů a gólů Alexe Krále.

Zatímco Král je jasnou volbou, na špici sestavy bylo otazníků víc. S donominováním Mojmíra Chytila jich ještě přibylo. Chce to podobně šťastnou ruku, jako měl Šilhavý loni. Tehdy s Moldavskem rovněž potřebovali Češi vyhrát. Chorý se při debutu blýskl bilancí 1+1 a FAČR mohla vyhlížet los základních skupin německého turnaje. A po Belmondu i hledat trenéra...

Teď při výběru hroťáka vedou stopy rovněž do Olomouce. Ale do současnosti, nikoli do historického působení na Hané, jako tomu bylo u Chorého anebo v případě Chytila před dvěma roky, kdy v moravské metropoli hattrickem sestřelil Faerské ostrovy.

O pozornost se hlásí Jan Kliment, nejlepší kanonýr Chance Ligy. Na deset tref mu stačilo jen deset zápasů a hned sedm z nich zapsal na Andrově stadionu! Do čeho jednatřicetiletý fotbalista kopne nebo trkne hlavou, to končí v síti. A maká. O tom, že si získal i Haškovu přízeň, svědčí fakt, že v posledních dvou utkáních dostřídával jako první útočník. Stopka za vyloučení ho nezabrzdila.

„I kdybychom hráli kdekoli jinde než v Olomouci, měl by Kliment díky současné kvalitě šanci dostat se do základní sestavy,“ usmál se Hašek. „Určitě je výhodou, že někteří kluci zdejší prostředí znají. Věřím, že když dostanou šanci hrát, diváci je ve výborné atmosféře poženou.“

7/0 Taková je bilance reprezentačních zápasů a gólů Jana Klimenta.

Kotal by však postavil Hložka. „Hraje na hrotu v Hoffenheimu a je to ten typ, který nic nevypustí. Je to pracovitý a poctivý hráč. Kliment je taky vynikající fotbalista, ale tolik práce pro mužstvo neudělá. Je to však jen můj názor, nechci nikomu radit.“

První místo ve skupině Ligy národů dává téměř jistotu baráže o MS 2026, pokud se Česko na turnaj (přímo nebo do baráže) nedostane z klasické kvalifikace. Stačí dnes vyhrát. Nebo remizovat a doufat v jakoukoli ztrátu Albánie s Ukrajinou.