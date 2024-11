Hašek: Kliment by měl šanci na základ, i kdyby se hrálo jinde než v Olomouci

Proč jste za kapitána vybrali zrovna Tomáše Holeše?

„Chtěli jsme, aby to byl lídr. A z toho nám vyšel Tomáš, i když možná nemá nejvíc odehraných zápasů.“

Už máte plán, jak nahradíte Tomáše Součka?

„Je těžké nahradit tak typologicky specifického hráče, kterým Tomáš je. Musíme se s tím vypořádat, máme tři až čtyři varianty. Věříme, že vybereme tu nejlepší a zacelíme mezeru. A že to hráč, který nastoupí, zvládne.“

Takže se teprve rozhodujete?

„Už máme o sestavě jasno.“

A co útok? Před dvěma lety tady v Olomouci vstřelil Mojmír Chytil hattrick, před rokem zářil Tomáš Chorý a teď máte v nominaci Jana Klimenta, jenž má Andrově stadionu životní formu. Může hrát pro vás ve výběru roli i tento detail, že Kliment zná zdejší prostředí?

„I kdybychom hráli kdekoli jinde než v Olomouci, měl by Kliment díky současné kvalitě šanci dostat se do základní sestavy. Stejně jako Kuchta, Chytil, Lingr... Určitě je výhodou, že někteří kluci zdejší prostředí znají. Věřím, že když dostanou šanci hrát, diváci je ve výborné atmosféře poženou.“

Anketa Vyhraje reprezentace svou skupinu Ligy národů? ANO NE

„Problém to je, protože Gruzie může nastoupit s pěti hráči kolem 190 centimetrů. Možná budou mít lehkou výškovou převahu, ale věřím, že to zvládneme i bez těchto dvou.“

Lépe než v září?

„Tehdy Gruzie odehrála vynikající zápas, zatímco my nejhorší, co jsme tady. Je to pryč, minulost, snažíme se z toho poučit. S kvalitou, kterou Gruzie má, může vyhrát skupinu. Musíme být obezřetní a připravení. Jejich útočná činnost je velmi kvalitní, nemůžeme se dostat do situací jako v Tbilisi, kde chodili do rychlých brejků. Ale každý zápas je jiný, na EURO to taky bylo odlišné. Gruzie sice i tehdy vycházela z hlubšího bloku a chodila do protiútoků, my jsme zase byli více na míči, ale neškodní. Teď chceme být údernější.“

Co jste vypozoroval z pátečního zápasu Gruzie-Ukrajina (1:1)?

„Tři jejich útočníci jsou top v evropských ligách. Mají obrovskou kvalitu. My nemáme tolik času na přípravu, máme jen jeden trénink, takže spoustu věcí připravuje analytické oddělení a asistenti s videem. Přesto věřím, že budeme připraveni.“