Pasta v pasti: Mistr světa Pastrňák v dresu Medvědů úpí … s počtem střel 0!

Při setkání s medvědem se mu máme dívat přímo do očí. Hlavně neutíkat! Ae u hokejových Medvědů s lídrem Davidem Pastrňákem (28) můžeme s klidem dělat cokoliv: V NHL vzbuzuje tým Boston Bruins spíš lítost.

Hokejisté Bostonu v domácí TD Garden před zraky legend Bergerona, Cháry a Raska utrpěli porážku 1:5 s Columbus Blue Jackets. V hale se ozývalo místo bručení bučení naštvaných diváků. Vždyť jejich Medvědi, před sezonou jedni z adeptů na Stanley Cup, připomínají neškodné šelmy!

»Pasta«, autor zlatého gólu na domácím mistrovství světa, v utkání vůbec nevystřelil na branku! To se útočníkovi s ročním příjmem okolo 300 milionů korun stalo naposledy v lednu 2023, ale při vítězství nad New York Rangers (3:1). Havířovský patriot přitom dosud pálil nejčastěji ze všech v NHL (82).

Nulu v počtu střel měl v zápase s Modrokabátníky taky jeho parťák a další český šampion Pavel Zacha (27). „Není přijatelné, abychom dělali pořád dokola stejné chyby,“ snažil se cenit zuby aspoň v šatně bostonský kapitán Brad Marchand (36).

Jak rychle?

Pastrňákův tým v rozdílu skóre (-21) patřil mezi čtyři nejhorší celé věhlasné kanadsko-americké ligy. A využití přesilovek? Bezkonkurenčně nejslabších 11,7 %! Bostonští Medvědi se ocitli v pasti a nevědí, jak se z ní dostat. „To je život. Nejde o to, jak moc padáš, ale jak rychle se zvedneš,“ přemýšlel kouč Jim Montgomery (55). Ale podle hlasů ze zámoří spíš brzy přijde na to, jak rychle dostane padáka. Dostanou se pak »Pasta« a spol. z pasti?