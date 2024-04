Veterán ubytoval mladá esa Dallasu. Faksa líčí, že play off režim už běží

Neměnili jádro, pořád se točí kolem hráčů, kterým je 30 a víc. Dallas věří svým veteránům Bennovi, Seguinovi a Pavelskimu. Do sestavy ale skáčou i mladé hvězdičky a Stars patří do okruhu největších favoritů na Stanley Cup. V posledním zápase základní části mohou získat i Prezidentský pohár. „Všechno musíte ladit na play off. A my ladíme,“ říká útočník Radek Faksa. Sám má u Stars důležitou roli, kterou jen v tabulce produktivity nenajdete.

V létě Radek Faksa na ledě dřel u Radka Dudy vedle Matěje Blümela s Jiřím Kulichem. Faksa má pevné místo v NHL, už vás ani nenapadne, že by o něj měl bojovat. Dallas si ho zapsal na seznam borců, kteří odvedou náročnou robotu pro ostatní. Bránit, vyhrávat buly, střídání za střídáním stopovat a trápit hvězdy soupeře, tady je jeho místo.

Mladší šikulové se chtějí prokousat z farmy na jiné pozice. Jestli Kulich a Blümel jednou budou hrát stabilně NHL, spíš to nebude Faksova pozice. Přesto třicetiletý centr ukazoval přesné zakončení, tvrdou a přesnou střelu. Taky má slušné zbraně, ale Dallas ho platí pro něco jiného.

Není důležité, jestli má 20 bodů, nebo ne.

Když jde o buly v defenzivní zóně, pošle tam trenér Peter DeBoer jeho. Tady hledejte hlavní smysl, proč drží Faksa v souboru ofenzivních hvězd místo. „Mám dobré parametry, měl jsem strašně dobré mentory. Navíc se vhazování snažím věnovat, ať už na trénincích, tak před každým zápasem, když se dívám na iPadu na soupeře. Snažím se studovat, proti komu půjdu na buly, což je strašně důležité,“ vysvětloval v pátek na setkání s vybranými novináři.

Dallas v sobotu vyhrál divizi, v posledním zápase základní části ještě může ovládnout celou NHL. Pokud Rangers prohrají a Stars vezmou plný počet bodů, dostanou stejnou trofej jak v roce 1999. Pak vyhráli zatím svůj jediný Stanley Cup.

„Vyhrát divizi není věc, po které bychom vyloženě bažili. Ale krok to dobrý je, jsem na výsledek hrdý. Jen našim cílem je dosáhnout něčeho mnohem většího,“ pronesl trenér DeBoer. V kabině má zajímavý mix, Joe Pavelskimu a Ryanu Suterovi je 39 let, kapitánovi Jamie Bennovi 34. Wyattu Johnsonovi teprve 20, Logan Stankoven je jen o rok starší. Nejproduktivnějším hráčem už není Tyler Sguin, ale do pozice hlavního esa se posunul Jason Robertson. Jako celek tým funguje.

„Joe (Pavelski) je jedním z nejdůležitějších hráčů naší skládačky. Je vzorem pro ostatní, jak trénuje, ale i tím, jak se stará o mladé hráče Wyatta Johnstona a Logana Stankovena,“ líčil Faksa. Veterán talenty nastěhoval totiž hned k sobě. Faksu tahle kdysi vzal pod křídla Aleš Hemský. „Strašně mi tím pomohl, abych se adaptoval.“

Dallas je tým ze špičky NHL a rýsuje se pro něj odveta za loňské finále konference proti Vegas. Vyhrál soupeř, pak bral Stanley Cup. Teď na sebe nejspíš narazí už v prvním kole play off. Stars vypadají aktuálně mnohem lépe, pravidelně vyhrávají. „Velmi dobře hrajeme od uzávěrky přestupů. Pořád si říkáme, že v každém zápase je důležité hrát play off hokej a soustředit se na rozhodující detaily,“ přibližoval Faksa. „Není to tak, že najednou zmáčknete tlačítko a začnete hrát play off hokej. Všechno musíte ladit hodně dlouho dopředu, no a a my ladíme,“ přidal.

Důkazem byl i sobotní zápas se Seattlem a výhra 3:1. Žádné parádičky a akce pro sestřihy ve zprávách. „Na konci první třetiny jsme se bavili o tom, že to bude jako zápas play off, což se i splnilo. Nedostanete jen tak nájezd na branku, gól si musíte zasloužit prací v útočném pásmu,“ vypočítával kouč DeBoer.

V Česku se Dallas zase tak moc nesleduje, největší pozornost se upíná na Pastrňákův Boston. Ale Stars mají velký a velmi silný tým, který může Stanley Cup urvat. Taky Faksa cítí, že letos na jaře je velká šance ovládnout celou ligu: „Ryan Suter hraje skoro dvacet sezon NHL, a pořád čeká na Stanley Cup, hlad a touha vyhrát jsou tu obrovské.“

