Smutek v hokejové Spartě: Zemřel legendární Karel Holý (†68)

Byl ikonou hokejové Sparty a jeho jméno proniklo dokonce do kultovního seriálu Nemocnice na kraji města. Zarputilý útočník Karel Holý řádil v dresu pražského klubu dlouhých 11 sezon. Působil také jako předseda disciplinární komise. V sobotu 23. listopadu ale vydechl naposledy. Bylo mu 68 let.

Holý zářil v dresu Sparty v 70. a 80. letech a jeho jméno bylo opravdu pojem. Když herec Viktor Preiss v roli hokejisty Přemysla Rezka v seriálu Nemocnice na kraji města vypráví, že ho ve Spartě zkoušejí »vedle Holýho a Richtra«, má na mysli právě tuto sparťanskou ikonu, které spoluhráči přezdívali »Fofo«.

Holého si vyhlédl známý trenér Luděk Bukač, když mu bylo pouhých 17 let. „Byl jedním z prvních trenérů, možná vůbec první, kdo začal výrazně sázet na mladé hráče. Dával jim šanci, a těm, kteří se jí chopili, umožnil vyrůst. Projevil zájem, abych do Sparty přestoupil ihned, ale můj trenér František Tikal prohlásil, že mám ještě počkat, že je na to příliš brzy. A čím jsem zaujal? Povídali, že nasazením, agresivitou a tím, jak jsem beze strachu bojoval i s obávaným Šímou. Jenže já ho vlastně vůbec neznal a netušil, že z něj mám mít respekt,“ vzpomínal Holý.

Do Sparty ale přestoupil až v roce 1974 a, i když s ní na titul nikdy nedosáhl, s Pavlem Richterem byli obávanou útočnou dvojkou. Po skončení kariéry působil jako trenér juniorských celků a až do května 2018 jako předseda disciplinární komise extraligy.