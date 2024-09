Už zítra startuje hokejová extraliga: Naháči, hybaj do výstroje!

Jen marně byste nyní na českém území hledali sluníčko... Jedno se na vás brzy přece jen usměje v odrazu ledové plochy. Už zítra startuje hokejová extraliga.

Po pětiměsíčním volnu tak musí extraligoví hokejisté vyměnit plavky za suspík a kalhoty, žabky za brusle, klobouk za helmu a drinky v ruce za hůl.

„Na chvíli jsem od hokeje vypnul. Od září do dubna žijete v permanentním stresu, ale mám to moc rád,“ těší se zase do práce Zdeněk Moták, kouč obhájců titulu z Třince, který odšpuntuje letošní sezonu v O2 aréně proti domácí Spartě (zítra 18:30, O2 TV Sport).

„Myslím, že patříme mezi trojku soutěže s nejvyššími ambicemi. Budeme se o to tvrdě prát, aby se nám to povedlo,“ míní Pavel Gross, trenér Pražanů, kteří na triumf čekají od roku 2007.