Hokejový expert Antoš si pustil pusu na špacír: Slováci zuří!

Zatímco česká dvacítka je v euforii ze senzačního čtvrtfinálového skalpu favorita MS U20, naši východní sousedé naopak prožívají velkou frustraci a zklamání kvůli smolnému vyřazení v duelu s Finskem. Sůl do ran přisypal i známý televizní expert Milan Antoš, který vytočil slovenské příznivce doběla.

Po nervy drásající bitvě přišel novoroční zázrak! Dvacítka v napínavém čtvrtfinále přetlačila favorizovanou Kanadu 3:2 díky báječnému gólu Jakuba Štancla (18), jehož chytrou střelu pouhých 11 sekund před koncem třetí třetiny nešťastně tečoval do vlastní branky Oliver Bonk (18), syn bývalého českého reprezentanta Radka Bonka (47). Český výběr po roce opět postoupil do bojů o medaile, kdy naši ve čtvrtečním semifinále mistrovství světa hráčů do 20 let vyzvou stejně jako před rokem Švédsko.

Českému týmu přálo štěstí, naopak s našimi východními sousedy se osud vůbec nepáral. Slovenským mladíkům se již po deváté nepodařilo prolomit prokletí neúspěšných čtvrtfinálových duelů, i když jim tentokrát vše hrálo do karet a po heroickém vyrovnání měli všechny psychologické trumfy v kapse.

Hned po prvních sekundách prodloužení ale přišel tvrdý direkt, kdy Finové poslali zaskočené Slováky domů. „Nevím, jestli jsem v životě dostal takovou ránu. Vrátili jsme se do zápasu a 40 sekund před koncem třetí třetiny jsme vyrovnali. Jsem na dně. Je to bolestivá prohra. Byla to poslední šance pro náš ročník něco dokázat. Zase nám kousek chyběl," hledal těžko slova kapitán Adam Sýkora (19).

Ačkoliv je celý tuzemský hokej na opojné vlně vítězství, naši »bratia« těžko kousají krutou porážku. Rozpoložení bývalých národů společné federativní republiky je tedy značně odlišné. Slovensko však ještě více podráždil televizní expert ČT Sport, který v přímém přenosu přilil olej do ohně. Ze samé radosti z památného postupu se Milan Antoš (53) poddal emocím natolik, že se zřejmě zapomněl.

„V Česku panuje velká radost, protože Slováci vypadli a my jdeme dál,“ šokoval bývalý hokejový hráč kontroverzním výrokem. Tato věta Slováky pořádně naštvala i urazila, a tak se na Antoše hromadně valí negativní kritika na sociálních sítích. V následujících hodinách si jistě přečetl mnoho ošklivých komentářů, a tak se snažil svůj výrok objasnit.

„Slováci do toho turnaje vstoupili výborně, přejeli nás! Měli skvělý tým a velké ambice. Ale nakonec oni vypadli ve čtvrtfinále, a my se slabším výběrem jdeme dál. Měli moc velké oči, víc draftovaných hráčů. Takhle silný tým už možná nepostaví. Avšak rozhodl jeden zápas, který my se štěstím zvládli, Slováci ne. To je realita,“ hájil se Antoš. Jeho vysvětlení slovenským fanouškům rozhodně stačit nebude, neboť ještě více píchnul do vosího hnízda…

Rýpanec od hokejové federace

Jelikož šlo o takzvané »utkání pravdy«, IIHF se na svém instagramovém účtu snažila shrnout náladu všech letošních účastníků turnaje jedinou větou, kdy nechyběly také narážky na zimní olympijské hry 1998 a československou rivalitu. „Göteborg je nové Nagano!“ stojí v příspěvku u naší vlajky. „Prokrastinace funguje (pokud jste Češi),“ bylo zase uvedeno u praporu Slovenska.