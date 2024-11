Opět ztrátová Sparta byla bez šťávy i při oslavě narozenin! Otevřená výzva hvězdy Haraslína

Záhady rudého domu Kde vězí pověstná rozehrávková invence zadáka a kapitána Panáka ? Možná je problém i v tom, že nabíhajícího hráče aby pohledal.

Rrahmani stál 100 milionů korun, přišel s puncem čarostřelce, ale nestřílí a zápas s Teplicemi proseděl na lavičce. Proti komu jinému by se měl chytit?

Krasniqi si vydobyl pověst fofrníka. Běhá, což o to, jenže mnohdy nikdo neví kam a za jakým účelem.

Kairinen se nechal slyšet, že odejde, a že má na některou z pěti Top evropských lig. V posledních zápasech si kumšt špílmachra asi šetří na přestup …

Solbakken si patrně řekl, že bude v Praze nenápadný a daří se mu to. Kreativitu, kterou by měl coby střední half mít, úspěšně tají.