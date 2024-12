Domov za 100 milionů! Takhle se zabydlel hokejový sniper Tomáš Hertl

Hokejista Tomáš Hertl se v březnu poprvé v NHL stěhoval. Za deset let v týmu Žraloků si v kalifornském San Jose udělal mnoho přátel, někteří z nich kvůli výměně brečeli jako želvy. Taky věčně usměvavý chlápek z Prahy byl naměkko. Ale jen co minul ikonickou ceduli se žárovkami a nápisem Welcome to Fabulous Las Vegas (Vítejte v úžasném Las Vegas), zase mu cukaly koutky: „Tady se nám bude líbit!“