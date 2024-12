Jiříček ve Wild, rána pro Špačka. Kamarádi se budou prát o místo

David Jiříček by se měl po výměně z Columbusu do Minnesoty brzy dočkat premiéry v dresu Wild • profimedia.cz

David Jiříček dorazil na trénink Minnesoty, za kterou by mohl brzy debutovat • X/Twitter

Český zadák David Jiříček v NHL přestupuje do Minnesoty • Koláž iSport.cz

KOMENTÁŘ PAVLA BÁRTY | Ságu kolem Davida Jiříčka uzavřel trejd z Columbusu do Minnesoty. Pro 21letého beka znamená vysvobození, pro stejně starého Davida Špačka těžkou ránu. Pohromu. Nejhorší variantu, jaká mohla nastat. Mistr světa z Prahy se v klubu druhou sezonu prodírá do popředí. Šance, že si ho vytáhnou do NHL, dostávala zřetelné tvary. Schodiště, po němž trpělivě stoupal vzhůru, se najednou propadlo. O problému na nominační tiskovce mluvil i reprezentační trenér Radim Rulík>>>

Kolem Jiříčka se v posledních týdnech točilo několik týmů. Mluvilo se například o Edmontonu, Vancouveru, kde po dlouhodobém zranění Filipa Hronka vzrostla poptávka po ofenzivně laděném pravákovi do obrany. Zájem měla třeba Philadelphia, jenže spadá do stejné divize s Columbusem. Nakonec vyšla vítězně Divočina.

Jiříček má pořád předpoklady stát se v NHL hvězdným obráncem. Jenže věci se neposouvaly, jak by si představoval on sám, ani Blue Jackets, kteří si ho dvěma lety vybrali jako šestku draftu. Rozhodli se konat a za jeden ze svých kdysi největších příslibů dostali, co se dalo. Daemon Hunt byl v Minnesotě zablokovaný jako Jiříček v Columbusu. K němu Wild přihodili ještě čtyři výběry v draftu.

Poraženým výměny je David Špaček. Přitom se ho netýkala. Z hlediska dalšího progresu ho může značně poznamenat. Ještě kdyby tak v rámci trejdu obětovali jeho. Jenže k tomu nedošlo a je jen smůla, že ze všech 32 celků NHL si s Columbusem plácla právě Minnesota. V létě prodloužil další talentovaný pravák Brock Faber za raketu o dalších osm let. Teď do obrany Wild přivedli Jiříčka, který je Špačkův ročník, navíc z herně velmi podobného vrhu.

Hokej je byznys. Paradoxem všeho je, že tady se jedná o dva kamarády, kteří se do velkého hokeje shodou okolností odrazili v Plzni. Jezdili spolu na turnaje, hráli v mládežnických výběrech. Znají se i jejich rodiče. Špaček dostával v této sezoně na farmě v Iowě opět významnější roli, je nejproduktivnějším obráncem záložního celku. V rámci výměny Wild obětovali Hunta, který už do NHL nakoukl. Po zranění Jonase Brodina se mohlo zdát, že může přijít řada na zlatého medailistu z pražského šampionátu. Teď jako by spadl na začátek.

Minnesota za Jiříčka zaplatila dost vysokou cenu. Svůj tah potřebuje obhájit. Talentovaný bek dostane prostor ukázat, že se vyplatí a že se klub rozhodl správně. Podle předpovědí by klatovský rodák mohl vytvořit nadějnou dvojku právě s 23letým finalistou Calder Trophy Faberem. I kdyby po Brodinově uzdravení měl Jiříček pokračovat na farmě, první, komu ubere čas na ledě, bude zřejmě Špaček. V organizaci je od začátku, jenže jako hráč vybraný v třetím kole draftu nemá tak dobrou pozici ani pro případný trejd. Odejít jinam by mohl spíš v rámci výměny jako součást balíčku.

Wild byli považováni za jednoho z favoritů dostihu o Davida Jiříčka. Nakonec jim patří. I pro mladého českého beka může být změna prostředí taky výhrou. David Špaček je na tom opačně. Stal se nevinně součástí hry, jejíž výsledek neovlivní. V Minnesotě by měli říct, co s ním zamýšlejí dál. Třeba uslyší, že s ním počítají. Ať je trpělivý. Takových už ale byly hromady.