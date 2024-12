Nečas zase vede bodování NHL! Vaněček dostal pět gólů v první třetině

Martin Nečas nezastavuje! Český útočník se gólem a přihrávkou podílel na výhře Caroliny nad Coloradem 5:3 a vrátil se do čela kanadského bodování NHL. Zároveň byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu, první byl zvolen jeho spoluhráč Andrej Svečnikov, jenž zaznamenal branku a tři asistence.

Nečas se nejprve v první třetině podílel na gólu na 1:1 a 14. branku v sezoně si poté připsal v čase 57:49, kdy v přesilové hře z hranice levého kruhu zvýšil na 4:2. Celkem má na kontě 41 bodů a v čele produktivity vystřídal Nathana MacKinnona z Colorada, jenž proti Carolině zaznamenal jednu asistenci.

Hurricanes uspěli po sérií tří porážek i díky čtyřem bodům Svečnikov, který v předchozích čtyřech zápasech vyšel naprázdno. „Upřímně, není to žádná sláva. Samozřejmě je fajn nasbírat nějaké body, to vám dodá určitě sebevědomí,“ komentoval ruský útočník své výkony.

Calgary s brankářem Danielem Vladařem na domácím ledě prohrálo 3:4 v prodloužení se St. Louis. Vladař odchytal celé utkání a z 24 střel inkasoval čtyřikrát. Vítěznou branku Blues dal v nastaveném čase obránce Colton Parayko.

„Cítil jsem, že musím zvládnout o jeden zákrok víc než Binnington, a to jsem neudělal. Sice vyhráli, ale myslím si, že bychom si to dnes zasloužili více. Kluci hráli skvěle. Bohužel to nestačilo,“ uvedl Vladař.

San Jose utržilo výprask 1:8 v Tampě. Gólman Vítek Vaněček v první třetině obdržel pět branek z dvanácti střel a od druhého dějství ho nahradil Mackenzie Blackwood. U jediné branky Sharks za stavu 0:7 asistoval obránce Jan Rutta a bodoval po čtyřech zápasech.

„Od začátku jsme nebyli připraveni,“ řekl trenér San Jose Ryan Warsofsky. „Nebruslili jsme, nedělali jsme nic dobře. Je to obrovské zklamání,“ uvedl kouč Sharks, kteří předchozí tři zápasy vyhráli.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:27. T. Thompson, 11:29. Cozens Hosté: 04:14. Vilardi, 23:06. Connor, 63:59. Lowry Sestavy Domácí: Luukkonen (Reimer) – Byram, Power, Jokiharju, Bryson, Clifton, Gilbert – Tuch (A), T. Thompson, Zucker – Peterka, Cozens (A), Benson – Kozak, McLeod, Kulich – Aube-Kubel, Krebs, Malenstyn. Hosté: Hellebuyck (Comrie) – Pionk, Morrissey (A), DeMelo, H. Fleury, Heinola, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Perfetti, Lambert, Naměstnikov – Appleton, Lowry (C), Niederreiter – Iafallo, Kupari, M. Barron. Rozhodčí K. Rehman, B. Schrader – J. Marquis, A. Smith Stadion KeyBank Center, Buffalo Návštěva 14 497 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:50. J. Evans, 41:14. Laine, 59:15. Armia Hosté: Sestavy Domácí: Montembeault (Primeau) – Matheson (A), Hutson, Struble, Xhekaj, Savard, J. Barron – Caufield, Suzuki (C), Newhook – Slafkovský, Dach, Laine – Josh Anderson, Dvorak, Gallagher (A) – Heineman, J. Evans, Armia. Hosté: Annunen (Saros) – Josi (C), A. Carrier, Skjei, Blankenburg, Wilsby, L. Schenn – F. Forsberg (A), Nyquist, Stamkos (A) – Marchessault, Jankowski, Svečkov – Evangelista, L'Heureux, Sissons – Cole Smith, Pärssinen, McCarron. Rozhodčí Chmielewski, Dunning – Jackson, Gawryletz Stadion Bell Centre, Montreal Návštěva 21 105 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:14. Norris, 59:18. Norris Hosté: 46:15. DeBrincat Sestavy Domácí: Ullmark (A. Forsberg) – Hamonic, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Bernard-Docker, Kleven – Batherson, Norris, B. Tkachuk (C) – Greig, Stützle, Giroux (A) – Amadio, Pinto, Cousins – Gaudette, Ostapchuk, Gregor. Hosté: Husso (Cossa) – Seider, Edvinsson, Petry, Chiarot (A), Holl, A. Johansson – Raymond, Larkin (C), Rasmussen – Kane, Compher, DeBrincat – Tarasenko, Kasper, Berggren – Fischer, Copp, Motte. Rozhodčí Kozari, Halkidis – Shewchyk, Kelly Stadion Canadian Tire Centre, Ottawa Návštěva 16 739 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:24. Atkinson, 07:29. C. Geekie, 08:32. Hagel, 08:55. Hagel, 17:45. Guentzel, 24:16. Cirelli, 38:32. Perbix, 46:01. Paul Hosté: 40:14. Wennberg Sestavy Domácí: Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), D. Raddysh, Lilleberg, Perbix – Paul, Cirelli, Hagel (A) – Goncalves, C. Geekie, Atkinson – Eyssimont, Glendening, Girgensons – Point, Guentzel. Hosté: Vaněček (21. Blackwood) – Ceci, Walman, Liljegren, Ferraro (A), Rutta, J. Thompson – Zetterlund, Celebrini, Eklund – Toffoli, Wennberg, Kunin (A) – W. Smith, Granlund (A), Kostin – Dellandrea, Sturm, Grundström. Rozhodčí Pochmara, Beach – Brisebois, Daisy Stadion Amalie Arena, Tampa Návštěva 19 092 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:13. Foerster, 29:31. Seeler, 37:41. Tippett, 38:04. Tippett, 45:39. Hathaway Hosté: 02:36. Rodrigues, 06:57. Mikkola, 23:00. Barkov, 33:35. Verhaeghe, 54:43. Forsling, 58:01. Reinhart, 59:49. M. Tkachuk Sestavy Domácí: Fedotov (21. Kolosov) – Sanheim, York, Ristolainen, Andrae, Seeler, Zamula – Konecny (A), Couturier (C), Farabee – Mičkov, Frost, Tippett – Brink, Cates, Foerster – Hathaway, Poehling, Laughton (A). Hosté: Knight (Driedger) – Ekblad (A), Forsling, Schmidt, Mikkola, A. Boqvist, Kulikov – Reinhart, Barkov (C), Rodrigues – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – J. Boqvist, Lundell, Luostarinen – Gadjovich, Nosek, Greer. Rozhodčí Rank, Sandlak – Suchánek, MacPherson Stadion Wells Fargo Center, Philadelphia Návštěva 18 206 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:05. Robinson, 24:09. Jarvis, 26:41. Roslovic, 57:49. Nečas, 59:45. Svečnikov Hosté: 09:13. Lehkonen, 54:41. Ničuškin, 58:13. Ničuškin Sestavy Domácí: Kočetkov (Tokarski) – Burns, Slavin (A), Chatfield, Orlov, S. Walker, Gostisbehere – Roslovic, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Nečas, Drury, Robinson – Jarvis, Martinook, Staal (C) – Blake, Kotkaniemi, W. Carrier. Hosté: Wedgewood (Georgijev) – Makar (A), Toews, Malinski, Girard, Ludvig, de Haan – Rantanen (A), MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Mittelstadt, Kovalenko – L. O'Connor, Ivan, Kiviranta – Wagner, Kelly, Priščepov. Rozhodčí McCauley, Samuels-Thomas – Cherrey, Fournier Stadion Lenovo Center, Raleigh Návštěva 18 700 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 51:57. Dobson, 55:37. Cizikas Hosté: 02:48. Kartye, 16:58. Bjorkstrand, 23:55. Dunn, 33:05. Wright, 57:20. Schwartz Sestavy Domácí: Sorokin (41. Högberg) – Romanov, Dobson, George, Pulock, Mayfield, G. Hutton – Anders Lee, Horvat, Holmström – Engvall, Nelson, Palmieri – Cyplakov, Pageau, Wahlstrom – Cizikas, MacLean, Fasching. Hosté: Daccord (Grubauer) – Oleksiak, Montour, Dunn, Larsson, Mahura, Borgen – McCann, Stephenson, B. Tanev – Schwartz, Beniers, Gourde – Tolvanen, Wright, Bjorkstrand – Kartye, Stephens, Winterton. Rozhodčí L'Ecuyer, Kea – Tobias, O'Quinn Stadion UBS Arena, New York Návštěva 14877 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:04. Pelletier, 25:23. Coronato, 47:06. Weegar Hosté: 12:48. Z. Bolduc, 14:49. R. Thomas, 45:59. Bučněvič, 62:25. Parayko Sestavy Domácí: Vladař (Wolf) – Bahl, Andersson, Weegar, Miromanov, Bean, Pachal – Huberdeau, Kadri, Pospíšil – Šarangovič, Backlund, Coronato – Coleman, Zary, Duehr – Lomberg, Rooney, Pelletier. Hosté: Binnington (Hofer) – Broberg, Parayko, R. Suter, Kessel, P. Joseph, Perunovich – Neighbours, R. Thomas, Bučněvič – Holloway, B. Schenn, Kyrou – Saad, Sundqvist, Z. Bolduc – Toropčenko, Faksa, N. Walker. Rozhodčí Skilliter, Brace – Gawryletz, Mahon Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary Návštěva 17 060 diváků