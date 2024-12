McDavid, Crosby a další. Turnaj hvězd se blíží! Kdo se dočkal nominace?

Útočníci : Sebastian Aho (Carolina Hurricanes), Joel Armia (Montreal Canadiens), Aleksander Barkov (Florida Panthers), Mikael Granlund (San Jose Sharks), Erik Haula (New Jersey Devils), Roope Hintz (Dallas Stars), Kaapo Kakko (New York Rangers), Patrik Laine (Montreal Canadiens), Artturi Lehkonen (Colorado Avalanche), Anton Lundell, Eetu Luostarinen (oba Florida Panthers), Mikko Rantanen (Colorado Avalanche), Teuvo Teräväinen (Chicago Blackhawks).

USA

Američané čekají na úspěch už více než 20 let. Na turnaj čtyř budou mít obrovskou šanci. Lze konstatovat, že na papíře mají nejlepší brankář i obranu. Nyní už bude tedy jen na realizačním týmu, aby namíchal ten správný mix formací a nastavil tomu efektivní systém.

V útoku ale došlo na jistá překvapení. Nominace se například nedočkal Tage Thompson z Buffala, který hraje fantastický ročník. Hájit barvy Spojených států nebude ani Cole Caufield z Montrealu, který vstřelil už 16 gólů.

Ofenzivě by měli vládnout Jack Eichel, Jack Hughes, Auston Matthews a Matthew Tkachuk. V obraně největší porci času pravděpodobně spolknou Adam Fox s Quinnem Hughesem. Ale ani jména jako Charlie McAvoy, Jaccob Slavin či Zach Werenski nestojí za opomenutí. V brance by měl být jedničkou Connor Hellebuyck z Winnipegu.

Brankáři: Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets), Jake Oettinger (Dallas Stars), Jeremy Swayman (Boston Bruins).

Obránci: Brock Faber (Minnesota Wild), Adam Fox (New York Rangers), Noah Hanifin (Vegas Golden Knights), Quinn Hughes (Vancouver Canucks), Charlie McAvoy (Boston Bruins), Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes), Zach Werenski (Columbus Blue Jackets).

Útočníci: Matt Boldy (Minnesota Wild), Kyle Connor (Winnipeg Jets), Jack Eichel (Vegas Golden Knights), Jake Guentzel (Tampa Bay Lightning), Jack Hughes (New Jersey Devils), Chris Kreider (New York Rangers), Dylan Larkin (Detroit Red Wings), Auston Matthews (Toronto Maple Leafs), J.T. Miller (Vancouver Canucks), Brock Nelson (New York Islanders), Brady Tkachuk (Ottawa Senators), Matthew Tkachuk (Florida Panthers), Vincent Trocheck (New York Rangers).

Hlavní trenér: Mike Sullivan (Pittsburgh Penguins) Asistenti: John Hynes (Minnesota Wild), John Tortorella (Philadelphia Flyers), David Quinn (Pittsburgh Penguins).