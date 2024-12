Pastrňák řídil výhru dvěma body. Asistoval také Hertl, radoval se i Rittich

Po akcích Pastrňáka odskočil Boston v úvodu druhé třetiny z 1:1 na 3:1 a získal tak klíčový náskok. První bod si připsal za přihrávku z levého kruhu do pravého, z něhož skóroval Brad Marchand střelou bez přípravy. Oba si spolupráci zopakovali o dvě minuty později, když Marchand dorazil Pastrňákovu střelu z mezikruží. Dvakrát překonal Mrázka, který si připsal třetí prohru v řadě, také Morgan Geekie.

„Hodně důležitý byl gól na 4:2 v úvodu třetí třetiny, ve které jsme nehráli skvěle. Ale udrželi jsme to,“ oddechl si Marchand. „První dvě třetiny byly docela dobré. S cestováním a rozpisem, který máme, jsme velmi šťastni, že jsme vyhráli oba zápasy ve dvou dnech. Potřebujeme stoupat tabulkou. Na každém bodu záleží,“ doplnil. Boston je ve Východní konferenci šestý.

Pastrňák po změně trenéra nasbíral v osmi zápasech devět bodů (1+8) a pomohl k šesti výhrám. „Snažíme se, abychom se každý den zlepšovali,“ podotkl kouč Joe Sacco. „Je to o procesu. Vím, že to zní jako klišé, ale tak to je. Zaměřujeme se každý den na věci, které můžeme ovlivnit, a doufáme, že se to promítne do výsledků,“ doplnil.

Hertl si připsal oba body za druhé asistence ve třetí třetině, v níž hokejisté Vegas zvýraznili vedení z 2:1 na 4:1. Český centr byl nejdříve součástí akce, kterou zakončil do prázdné branky Alexander Holtz. Výhru pojistil při hře Anaheimu bez gólmana Shea Theodore, jenž v zápase skóroval dvakrát. V domácím týmu plnil Lukáš Dostál roli náhradního brankáře.

„Musíme být důraznější a dostávat puky hlouběji do pásma. Netrávili jsme moc čas v útočné třetině. Na tom musíme zapracovat,“ uvedl obránce Anaheimu Jackson LaCombe, který snížil ve 39. minutě na 1:2. „První dva góly jsme jim darovali špatným rozhodnutím na útočné modré čáře. Takové šance (přečíslení) nemůžete soupeři nabídnout,“ zlobil se trenér Ducks Greg Cronin. Navíc přišel o Trevora Zegrase, který kvůli zranění odstoupil.

Rittich inkasoval oba góly v úvodních čtrnácti minutách, po nichž vedl Dallas 2:0. Český gólman nestačil na dorážku Wyatta Johnstona a střelu Masona Marchmenta z mezikruží. O vyrovnání se zasloužili ve druhé třetině Tanner Jeannot a Joel Edmundson. Obrat završil ve 43. minutě Warren Foegele. Rittich vychytal desátou výhru v sezoně, v této statistice je v soutěži z českých gólmanů nejlepší.

Toronto, které hraje bez zraněného Davida Kämpfa, porazilo doma Nashville 3:2. O výhře rozhodlo v rozmezí 41. až 46. minuty, kdy i díky dvěma trefám Austina Matthewse otočilo z 0:1 na 3:1.

Výsledky NHL:

Toronto - Nashville 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)

Branky: 41. a 43. Matthews, 46. W. Nylander - 6. Marchessault, 57. Jankowski. Střely na branku: 28:24. Diváci: 18.611. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Marner, 3. Knies (všichni Toronto).

Chicago - Boston 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Branky: 2. Vlasic, 39. Dickinson - 13. a 46. Geekie, 23. a 26. Marchand (na obě Pastrňák). Střely na branku: 22:27. Petr Mrázek odchytal za Chicago celý zápas, inkasoval čtyři branky z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 85,2 procenta. Diváci: 19.179. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Geekie (oba Boston), 3. Murphy (Chicago).

Anaheim - Vegas 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Branky: 39. LaCombe - 27. a 60. Theodore (na druhou Hertl), 17. W. Karlsson, 44. Holtz (Hertl). Střely na branku: 20:33. Diváci: 13.188. Hvězdy zápasu: 1. Theodore (Vegas), 2. LaCombe (Anaheim), 3. Eichel (Vegas).

Los Angeles - Dallas 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Branky: 25. Jeannot, 36. Edmundson, 43. Foegele - 3. Johnston, 14. Marchment. Střely na branku: 17:28. David Rittich odchytal za Los Angeles celý zápas, inkasoval dvě branky z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 92,9 procenta. Diváci: 15.010. Hvězdy zápasu: 1. Foegele, 2. Jeannot, 3. Edmundson (všichni Los Angeles).