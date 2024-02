Barák snů Hedviky Kollerové na Azurovém pobřeží: Prodává se pod cenou!

Obří vila v Provence jen kousek od Monaka, vedle ní pak bazén a krásná rozlehlá zahrada. Že to zní jako sen? Pro Hedviku Kollerovou (45) spíš peklo, kterého se teď zbavuje!

Bývalá choť nejlepšího šutéra české fotbalové reprezentace Jana Kollera (50) získala pro sebe barák na Azurovém pobřeží v rámci rozvodového vyrovnání. „Majetek jsme měli rozdělený dlouho. Vilu už nemám pro osobní potěšení, ale abych ji mohla pronajímat a vydělávat si tak na živobytí,“ svěřila se loni Blesku.

Na ubytovací platformě Airbnb stojí noc v téhle pohádkové destinaci 11 500 Kč. Podle Hedviky ale ani tahle »pálka« nestojí za to, aby dům udržovala. „Už to nedávám. Vysává mě to psychicky i finančně. Macron neustále zvyšuje daně. Platí se tu daň z luxusu i za to, že máte nemovitost, v níž nebydlíte. Už to prostě neutáhnu a potřebuji si odpočinout!“ řekla Kollerová Expresu s tím, že ročně ji provoz vyjde na zhruba 750 tisíc korun.

Proto se rozhodla, že se baráku po letní sezoně zbaví. Za kolik? Podle serveru chce 1,6 milionu eur, tedy 40 milionů korun! Při pohledu na nabídky realitních kanceláří ze stejné oblasti šla ale Hedvika hluboko pod cenu. Vždyť u městečka Vence se podobné vily prodávají běžně za 50 milionů a výše! „Mám už několik zájemců a domluvené prohlídky, tak uvidíme,“ krčí rameny.