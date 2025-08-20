Plavšič za Baník už ve Slovinsku? Vím, že je připravený, nastínil Hapal možný start
PŘÍMO ZE SLOVINSKA | Zvučná posila těsně před klíčovým zápasem Baníku o postup do hlavní fáze Konferenční ligy. Před zápasem ve slovinské Celje doplnil tým Srdjan Plavšič a nastoupí pravděpodobně už ve čtvrtek, protože Ostravané Srba na poslední chvíli dopsali na soupisku pro závěrečné předkolo. „Jsme rádi, že je tu s námi. Všechny papírové záležitosti jsme splnili a teď čekáme, jestli ho UEFA uvolní k utkání. Vím, že je připravený a nějakou minutáž určitě zvládne,“ nastínil trenér Pavel Hapal možný start staronové tváře.
Okamžitá posila pro základní sestavu. To si slibuje realizační tým Baníku od příchodu srbského křídelníka. Jestli to vyjde už ve čtvrtek ve Slovinsku ale zatím není jisté. „Ještě jsem neměl moc času s ním mluvit a rozhodneme se po domluvě s ním až na poslední chvíli,“ neodkryl Pavel Hapal své karty.
V Ostravě Plavšič prožil tři sezony zpátky velice úspěšný rok. V lize si připsal pět gólů a stejný počet asistencí, což je pro bývalého hráče Sparty či Slavie z osobního hlediska nejpovedenější sezona od doby, co jako jednadvacetiletý mladík opustil domovinu, kde zářil v barvách Crvene zvezdy Bělehrad.
Teď se vrací na roční hostování, po kterém mu zároveň vyprší smlouva v poslkém Rakowu, kde se mu v uplynulých dvou letech příliš nedařilo.
Nyní doufá, že na úspěšné působení na severovýchodě republiky naváže. S týmem už odcestoval i do Celje, kde Baník potřebuje co nejlépe vstoupit do zcela klíčového závěrečného předkola o Konferenční ligu. V případě postupu by si zajistil první účast ve skupinové fázi jakéhokoli poháru v historii klubu.
Vzhledem k relativně nedávnému pobytu v kádru Ostravanů pro Plavšiče nebude velký problém zaplout do kabiny. „Zažili jsme ho tady a víme, co od něj čekat. Do kabiny zapadne hned, protože mluví i česky a zná to tady. Je to pro nás velký přínos, ale jak moc velký, to se pořádně ukáže až na hřišti,“ doplnil záložník Jiří Boula.