Generálka proti Gruzii znovu bez Satoranského. Hruban: Doufám v náš nejlepší výkon
Pardubická Enteria arena ve čtvrtek bude patřit basketbalu. Česká reprezentace ve své tradiční tvrzi vyzve v 18 hodin v generálce před EuroBasketem 2025 Gruzii. Celek z Kavkazu nevyvolává zdaleka takový respekt jako Srbsko nebo Španělsko, ale svou kvalitu soupeř do východních Čech přivezl. Dva hráči z NBA a dva borci z Euroligy? To jsou čísla Gruzie, pokud nastoupí v plné palbě. Sice chybí zastupitelnost, ale je jisté, že české protistraně ani tentokrát nepomůže Tomáš Satoranský.
Češi v Malaze padli se španělskou rezervou a posléze i s tamním A-týmem. Poté, co Ocampova družina rozbila svůj tréninkový stan na několik dní v Poděbradech, došlo na prestižní přípravný turnaj v Mnichově. Tam se český tým bez marodů Satoranského a Jaromíra Bohačíka utkal se Srbskem a Tureckem. V obou případech přišly porážky. Čtyři zápasy tak české barvy nemohly slavit výhru. Je ale fakt, že minimálně v Mnichově a proti hlavnímu celku Španělska se s triumfem nepočítalo.
Výhra, kterou svět neviděl
Vítězství přišlo až 19. srpna za zavřenými dveřmi v pražské hale Královka. Český tým vyhrál v zabarikádovaném utkání o dvacet bodů 103:83. Byť o duelu veřejnost nevěděla a nikde utkání nemohla sledovat, možná v okolí haly bylo slyšet, jak ze srdcí mnoha členů týmu popadaly kameny.
Možná se právě teď bude vše k lepšímu obracet potom, co český tým dosud v přípravě narážel jen na medailově ambiciózní celky a inkasoval několik tvrdých lekcí. Byť ale přišla poměrně výrazná výhra nad Gruzií, zkušený Vojtěch Hruban brzdil pozitivní emoce.
„Můžeme být rádi, že to bylo za zavřenými dveřmi. Nedalo se na to moc koukat, ale výhra je výhra. My jsme hráli poměrně slušně, ale ten zápas celkově nebyl basketbalově moc koukatelný,“ hodnotil reprezentační kapitán úterní výhru. Do zápasu však nezasáhla jedna z hlavních gruzínských tváří Tornike Šengelja, který po italském titulu s Boloňou od nové sezony bude hájit barvy Barcelony po boku Satoranského a Jana Veselého.
Na koho pozor?
Gruzínci ladí formu v Česku už od soboty, kdy dorazili po přípravném klání v Sosnovci. Tam padli s domácími Poláky 89:94. Porážka navázala na předchozí nezdary s Estonskem a Litvou. Dle informací Gruzínské basketbalové federace měl národní tým sehrát i další zápas za zavřenými dveřmi v lotyšské Jurmale proti Izraeli. A rovněž bez radosti z výhry. Když se tedy výsledky spojí s úterním tajným duelem proti Česku, je jasné, že Gruzínci budou mít velkou motivaci v Pardubicích poprvé v přípravě uspět.
Hlavní tváře srbského kouče Aleksandara Džikiče jsou přitom kromě Šengelji další borci z prestižních klubových značek. Naturalizovaný Američan Kamar Baldwin strávil sezonu ve španělské Baskonii, takže si zahrál Euroligu. A pak je tu dokonce dvojice z NBA. Křídelník Sandro Mamukelašvili odehrál 61 zápasů v dresu San Antonia Spurs. Před měsícem však podepsal smlouvu s Torontem Raptors. Jeho kolega Goga Bitadze naskočil do 73 klání za Orlando Magic.
V tomto ohledu je vlastně gruzínská sestava papírově silnější než ta česká, kde je z NBA pouze Vít Krejčí. Mohl by tam být i Euroligou a NBA ošlehaný Satoranský, jenže ve středu padla definitiva, že se ani v pardubické generálce český tahoun ve hře neobjeví. K dispozici byl pouze v prvním utkání v Malaze proti španělské rezervě. Od té doby má individuální plán. Pravděpodobně za vším stojí nadále problémy se zády.
Snad kromě veterána pod košem Giorgiho Šermadiniho jde na gruzínské straně hlavně o hráče z nižších evropských soutěží, případně z domácí gruzínské ligy. Když si tedy jdou odpočinout Šengelja a spol., nastává rozkol. Navíc se těžko odhaduje, kdo vlastně v Pardubicích nastoupí. Gruzínci si informace kolem přípravných duelů bedlivě střeží.
Vzájemný duel po sedmi letech
Češi dokázali v Královce využít absence Šengelji i nepříliš vysoké kvality gruzínských náhradníků. Teď jsou na tahu znovu už před diváky v Pardubicích. V přípravě na letošní EuroBasket je to jediná možnost, jak český tým vidět v akci na domácí scéně ještě před odletem do Rigy.
„Úterní výhra se počítá. Zase jsme se posunuli dál v nějakých herních situacích, které nám dříve nešly. Ve čtvrtek před fanoušky to zase bude úplně jiný zápas. Těším se na to. Za celé léto máme jeden zápas doma. Doufám, že fanoušků přijde hodně a my to před EuroBasketem zakončíme výhrou. Bude to poslední duel, takže by to měl být náš nejlepší výkon. Věřím, že to tak bude,“ přeje si zkušený basketbalista Nymburka.
Hruban má v paměti poslední vzájemné klání s Gruzií, které se hrálo rovněž v módu přátelském v červnu 2018. Byla to generálka před závěrem kvalifikace MS. Na Královce Češi vyhráli 71:57. Ze současných týmů u toho bylo poměrně dost pamětníků. Na české straně kromě Hrubana i další členové nymburské letky Martin Kříž a Jaromír Bohačík. K nim se přidává i Martin Peterka. Z Gruzínců prohru sedm let starou pamatují Mamukelašvili, Šermadini, Bitadze a Duda Sanadze.