Fotbalové přestupy ONLINE: Slončík v Hradci potvrzen. Slavia pustí Zafeirise a vítá posilu
Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 20. srpna 2025
Dřívější informace iSportu se potvrdily. Ofenzivní záložník Tom Slončík odchází z Plzně na hostování do Hradce Králové. Za Votroky by měl dvacetiletý rodák ze Zlína nastoupit už do nedělního utkání s Olomoucí. U Východočechů působil už v minulé sezoně, což výrazně přispělo k upřednostnění k návratu před přesunem do Baníku, který se o hráče rovněž zajímal.
Na zoufalý vstup do sezony reagují Teplice a rozšiřují svůj kádr formou ročního hostování o ghanského útočníka Benjamina Nyarka z Liberce. Ten může nastupovat jak na hrotu, tak na křídlech. Do českého fotbalu dorazil v létě 2024, kdy přestoupil do Liberce z rakouského SV Lafnitz. V uplynulé sezóně odehrál za Slovan 22 soutěžních zápasů. „Benjamin je rychlý a dynamický hráč s dobrým pohybem. Doufáme, že jeho ofenzivní všestrannost nám pomůže. Kvůli zraněním na útočných pozicích jsme museli rychle reagovat,“ uvedl sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.
Vedle potvrzené dohody o přestupu Christose Zafeirise do Řecka dochází ve Slavii i k představení další posily. Jak se v posledních dnech psalo v médiích, k českému mistrovi přichází z Jihlavy senegalský obránce Youssoupha Mbodji. Jednadvacetiletý čahoun se s Pražany dohodl na smlouvě do konce června 2030. „Je fyzicky silný, výborný v osobních soubojích, má skvělý pohyb, je kvalitní na míči a umí výborně centrovat. Jeho typologie je výjimečná,“ uvedl sportovní ředitel Jiří Bílek pro klubový web.
Dohodu mezi Slavií a PAOKem Soluň o přestupu Christose Zafeirise už potvrdil také šéf Pražanů Jaroslav Tvrdík. Řecký středopolař tak nebude sešívaným chybět pro hlavní fázi Ligy mistrů.
Slovácko posílil zkušený srbský obránce Milan Rundić. Třiatřicetiletý stoper přichází z polského Rakówa Czestochowa a podepsal smlouvu do léta 2027. Má za sebou působení v AS Trenčín, Slovanu Bratislava, Karviné i polském Podbeskidzie. V dresu Rakówa nastupoval i v evropských pohárech, kde odehrál 28 utkání. „Milan je stoper se zkušenostmi, fyzickou silou a kvalitní rozehrávkou. Očekáváme, že zvýší konkurenci v obraně,“ uvedl sportovní ředitel Veliče Šumulikoski.
V ostře sledovaném případě kolem Christose Zafeirise očividně dochází k vyústění. Byť se podle původních tvrzení Jaroslava Tvrdíka mělo za hotovou věc, že Slavie mladého středopolaře minimálně do ledna nikam nepustí, z Řecka přichází zprávy o tom, že se dvaadvacetiletý rodák z Atén přece jen dohodne na přestupu do PAOKu Soluň, jak slávistický šéf následně naznačoval na sociální síti X po několika dalších dnech. S informací přišel novinář Nikos Toskitsis, podle kterého by do řeckého klubu neměl zamířit hned. Následující čtyři měsíce má strávit na hostování u úřadujícího českého mistra a poté se připojit k PAOKu. Podle Toskitsise by měl Zafeiris dorazit do Řecka na konci tohoto týdne, aby podepsal smlouvu. Transfer by měl být podle výše zmíněného insidera ve výši kolem 12 milionů eur.
Slovenský brankář Dominik Greif (28) přestoupil z Mallorky do francouzského Lyonu. Olympique jej získal po odchodu Lucase Perriho a zaplatí za něj čtyři miliony eur plus bonusy. Greif odchytal v minulé sezóně LaLigy 31 zápasů a opouští Mallorku po čtyřech sezonách. V novém působišti se stane spoluhráčem Adama Karabce a Pavla Šulce.
Švýcarský útočník Noah Okafor má z AC Milán namířeno do Leedsu. Nováček Premier League, který se mezi elitu vrátil po dvou letech, za pětadvacetiletého fotbalistu podle médií zaplatí odstupné přes 20 milionů eur (asi 490 milionů korun). Okafor by měl v klubu podepsat smlouvu na čtyři roky s opcí na další sezonu. Původně měl v únoru namířeno do Lipska, které ale po lékařské prohlídce od transferu ustoupilo. Leeds vstoupil do nové sezony pondělním vítězstvím 1:0 nad Evertonem.
Ve Spartě podepsalo profesionální smlouvu hned sedm mladíků. Jak klub oznámil na svém webu, je mezi nimi i nováček André Thomas Sivok, syn prozatímního sportovního manažera Tomáše Sivoka.
Souboj o Toma Slončíka podle informací Sportu vyhrál Hradec Králové. Dvacetiletý hráč, který má platný kontrakt v Plzni do léta 2028, dnes absolvoval s týmem první trénink a vyřizuje se mu hostování z Viktorie. V neděli by měl být v základní sestavě proti Olomouci. V Plzni si během přípravy nezískal pevné místo v sestavě a vrací se tam, kde strávil povedené hostování na jaře. Velmi silný zájem měl i Baník, nakonec se hráč rozhodl pro známou adresu na východě Čech.
Baník hlásí velký návrat! Do Ostravy se z polského Rakowa vrací devětadvacetiletý křídelník Srdjan Plavšič, jenž v kádru FCB úspěšně působil v sezoně 2022/23, kdy zaznamenal pět branek a pět asistencí. Nyní Srb přichází na hostování.
„Nebylo to vůbec jednoduché ho sem přivést, stálo to mnoho úsilí a jednání, ale cítíme, že kádr potřebujeme posílit. Jsme rádi, že se to nakonec podařilo. Srki už tehdy v Ostravě výborně zapadl do našeho prostředí, fanoušci ho přijali za svého a na hřišti navíc dlouhodobě ukazoval kvalitu a rozdílovost. Důležité bylo, že i on chtěl do Baníku znovu jít,“ řekl šéf sportovního úseku ostravského klubu Luděk Mikloško.
Je to pár týdnů, co se řešilo, proč Sparta nesáhne do Jablonce a nevykoupí pracovitého šikulu Michala Berana. Ví o něm, to je pochopitelné, ale necítila potřebu personálně zesílit ve středu pole. Nyní je to jinak, během středy by mohl být dotažen příchod Siverta Mannsverka, třiadvacetiletého Nora, který patří Ajaxu Amsterdam. Půjde o hostování s opcí, nyní údajně bez kompenzace. Navíc Kaan Kairinen má nabídku z bundesligy... Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 19. srpna 2025
Senegalský obránce Youssoupha Mbodji zaujal Slavii už po šesti odehraných utkáních ve druhé lize za Jihlavu. Přestupové spekulace potvrdil šéf Vysočiny Lukáš Vaculík, který zároveň prozradil, že o hráče usilovalo až pět klubů. „Mohu potvrdit, že Slavia skutečně o Youssoupha projevila zájem,“ uvedl pro iDnes. Pražský klub by mohl za posilu zaplatit přibližně 30 milionů korun a nabídnout i procenta z případného budoucího prodeje. Významná část této částky by ale připadla hráčovu agentovi a jeho bývalému klubu Évian.
Teplice získaly středního obránce Jakuba Jakubka na přestup z Košic. Dvacetiletý člen slovenské reprezentace do 21 let podepsal smlouvu do roku 2029. Hráč se již zapojil do přípravy a bude k dispozici pro sobotní ligový zápas s Jabloncem. Jakubko je stabilním členem slovenské jednadvacítky, za kterou odehrál také všechny tři zápasy na letošním domácím EURO.
Lechia Gdaňsk je podle polských zdrojů ochotna uvolnit fotbalistu Tomáše Bobčeka i s bonusy za částku 10 milionů eur (přibližně 245 milionů korun). Slovenský útočník je v posledních dnech spojován se zájmem pražské Slavie, uvedená cena by atakovala přestupový rekord polské Ekstraklasy. Více čtěte ZDE>>>
Blíží se Sparta k dotažení další posily? Podle informací nizozemských médií Pražané pracují na příchodu Nora Siverta Mannsverka z Ajaxu. Jak píše De Telegraaf, o třiadvacetiletého záložníka se zajímá také italské Lecce, sám hráč má ale údajně preferovat transfer na Letnou. Podle deníku Sport a webu iSport se má dohoda o bezplatném ročním hostování s opcí na trvalý přestup dotáhnout pravděpodobně do středečního večera.
Alexander Isak po skvělé sezoně v Newcastlu stávkuje. Nechal se slyšet, že za klub už nikdy nenastoupí, a to i v případě, že ho v létě neprodá. Jeho cíl je jasný, vynutit si odchod do Liverpoolu. Více čtěte ZDE>>>
Jamajský křídelník Leon Bailey bude v této sezoně hostovat z Aston Villy v AS Řím. Do italské fotbalové ligy míří s více než stovkou startů v Premier League, přes sto zápasů předtím odehrál i v bundeslize za Leverkusen. Podle agentury ANSA obdržel anglický klub dva miliony eur (48 milionů korun). Pokud klub z italské metropole využije opci na přestup, zaplatí dalších 22 milionů eur (538 milionů korun).
Polský reprezentační obránce Nicola Zalewski se stal necelé dva měsíce po přestupu do Interu Milán hráčem Atalanty Bergamo. Italský fotbalový vicemistr obdržel za třiadvacetiletého beka podle médií 17 milionů eur (416 milionů korun), se začátkem července přitom proměnil Zalewského tehdejší hostování z AS Řím v trvalý přestup za odhadovaných 6,3 milionu eur (154 milionů korun). Klub podmínky transferu nespecifikoval.
Zalewski působil v Interu od února na hostování a odehrál za milánský velkoklub 17 soutěžních zápasů včetně neúspěšného finále Ligy mistrů proti PSG (0:5). Elitní klubovou soutěž si Zalewski zahraje i v této sezoně, Atalanta se do ní kvalifikovala z třetího místa v Serii A.
Zprávy ze dne 18. srpna 2025
Podle informací iSportu z Česka i Polska je Baník v tuto chvíli blízko návratu Srdjana Plavšiče z Rakówa Čenstochová. Příchod devětadvacetiletého záložníka byl dlouhodobě vysněným cílem ostravského klubu, který po odchodu Ewertona do Egypta a hrozícím přestupům Matěje Šína do Alkmaaru a Tomáše Riga do Stoke City hledá kvalitní a zkušenou náhradu. Více čtěte ZDE>>>