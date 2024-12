Bosák si nebral servítky: Kritika slovenských komentátorů!

V Česku patří mezi největší komentátorské legendy. Jaromír Bosák (59) už více jak tři dekády doprovází svým hlasem zejména fotbalová utkání. Momentálně ho můžete slyšet při zápasech anglické Premier League či reprezentace. Díky ženě má blízko i ke Slovensku, a tak si dovolil vyjádřit se k tamní komentátorské kultuře i třeba Slovanu Bratislava.

„My Češi jsme možná trochu chladnější, nejsme tak emocionálně ponořeni. Já jsem se vždy snažil vyvarovat tomu, co je na Slovensku běžné, že se při reprezentaci používá my nebo naši,“ vysvětloval známý komentátor v rozhovoru pro Denník N.

K východním sousedům má Bosák vřelý vztah. Jeho o rok mladší žena pochází ze Žiliny. Sportovní komentátor tam má část rodiny. „I proto si můžu dovolit trochu kritizovat,“ podotkl 59letý novinář.

A tak se do Slováků pustil zostra. „My bráníme, my útočíme. Tyto fráze mi vždy připadaly směšné, protože já nikde nebráním ani neútočím. Já sedím na zadku a dívám se na fotbal," vysvětloval Bosák rozdíly v komentování.

Hned přispěchal s dalším. „Chápu, že na Slovensku to máte jinak, vyhovuje vám například Merčiakův styl. Můj přístup, kdy se snažím o nadhled a objektivitu, by Slovákům nemusel vyhovovat," popisoval legendární český komentátor odlišné pojetí své práce oproti tomu, jak ji dělá jeho slovenský protějšek Marcel Merčiak.

Bosák se také vyjádřil k aktuální situaci v tamější kopané a do úst si vzal účastníka z Bratislavy v Lize mistrů. Stále tam vidí jeden zásadní problém. „Myslím si, že slovenský fotbal trochu doplácí na to, že ve Slovanu není více reprezentantů. Slovenští hráči tak nesbírají zkušenosti v prestižní soutěži, což je škoda. Nemyslím to ve špatném. Když to mám porovnat s českým "nároďákem", ve kterém hrálo 14 hráčů ze Sparty a Slavie plus čtveřice z Plzně, je to dost rozdíl," uvedl Bosák.