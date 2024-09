Zamotaný případ zápasu Frankfurt - Plzeň. Proč poběží jen na streamu?

Předem je třeba vědět, jak se vůbec práva na evropské poháry prodávají. Jeden velký balík tvoří vysílací práva na Ligu mistrů. Ve druhém jsou pak dohromady práva na Evropskou i Konferenční ligu.

To ale není všechno. Každý z těchto balíků má dva podbalíčky, o které se mohou televizní společnosti ucházet. První podbalíček jim umožní vybrat si v každém kole jen jeden zápas. Je to však utkání první volby. Ve druhém podbalíčku je zbytek všech zápasů daného kola.

A teď zpět do Česka. U Ligy mistrů je situace docela jednoduchá. Oba podbalíčky získal Nova Sport. I proto je jasné, že nejlepší fotbalová soutěž planety se v tomto ročníku včetně všech zápasů pražské Sparty na území Česka odvysílá právě na této stanici.

„A navíc jsme vysoutěžili i práva pro Slovensko. Takže i u našich východních sousedů poběží všechny zápasy Ligy mistrů pod naší hlavičkou,“ upozorňuje Dušan Mendel, šéfredaktor Sportu na TV Nova.

A teď se konečně dostáváme ke druhému balíku (Evropská + Konferenční liga) se zápasy Plzně, Slavie, ale i Mladé Boleslavi. A tam je situace daleko daleko komplikovanější.

Podbalíček s jedním mačem první volby získal (a v tomto případě pouze pro území Česka) rovněž Nova Sport. Zbytek utkání pak společnost AMC, provozovatel stanic Sport 1 a Sport 2. A to v tomto případě jak pro Česko, tak i pro Slovensko. Což je v příběhu čtvrtečního zápasu Frankfurt - Plzeň důležité.

Před prvním kolem se pak Nova Sport rozhodl v první volbě pro zápas bulharského Ludogorce se Slavií. „Měli jsme určité dilema, ale nakonec rozhodlo třeba i to, že Slavie je v prvním středečním bloku, který celou Evropskou ligu startuje,“ vysvětluje Dušan Mendel s tím, že i na Plzeň se v jejich vysílání během podzimní části určitě dostane.

Co volba Nova Sportu v 1. kole Evropské ligy mimo jiné znamenala? Že zápas Frankfurtu s Viktorií Plzeň byl teoreticky volný pro vysílání na stanicích Sport 1 a Sport 2. Proč se tam ale nakonec nevysílá a poběží pouze na jejich streamovací službě AMC Mikro?

Plzeň si vybrali na Slovensku

Na vině je fakt, že AMC, která má práva na podbalíček Evropské ligy na zbytek zápasů kromě první volby pro Česko i Slovensko, zatím technicky neumí rozdělit svá vysílání pro obě země. Takže pokud by si vybrala utkání Frankfurtu s Viktorií Plzeň, běželo by v jejich lineárním vysílání automaticky i na Slovensku.

A to by nebyl problém, pokud by si ho v balíčku pro první a jedinou volbu nevybrala v 1. kole Evropské ligy trochu překvapivě i stanice Joj Šport. Právě ona totiž podbalíček s právem první volby pro Slovensko v případě Evropské a Konferenční ligy drží.

„Stream na platformě AMC Mikro nicméně bude s českým komentářem a bude k dispozici zdarma. Pro spuštění streamu bude zapotřebí stáhnout si tuto aplikaci a pouze provést registraci,“ informoval mluvčí Viktorky Václav Hanzlík.

A dojde k takové situaci jako nyní při vysílání zápasů českých klubů v Evropské lize během podzimu znovu? Vyloučit to nelze. Stačí, aby se Jojka opět rozhodla v první „slovenské“ volbě vysílat utkání českého klubu a netrefila stejné jako Nova Sport, který drží licenci v Česku.

Pak by společnost AMC musela znovu umístit zápas českého klubu, který nevysílá v daném kole Nova Sport, na streamovací službu. To znamená mimo své kanály Sport 1 a Sport 2. Tedy pokud se do té doby „nenaučí“ AMC vysílání pro Česko a Slovensko oddělit. To by problém vyřešilo…